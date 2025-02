Após o tetracampeonato de Max Verstappen, a expectativa é grande para conhecer o novo carro do piloto na luta para o quinto título. Assim, a temporada de apresentações de carros da F1 2025 seguiu com a Red Bull mostrando ao mundo o RB21, veículo com o qual tenta manter o domínio do holandês e, ao mesmo tempo, recuperar terreno na batalha entre os Construtores.

Novo carro da Red Bull Racing, o RB21 é um dos mais esperados da temporada de lançamentos. O principal motivo são as duras críticas que o modelo antecessor, o RB20, recebeu durante 2024 inteiro e que ajudou o time a perder a dianteira na disputa de equipes. A expectativa, então, é que seja um carro que facilite o trabalho de Max Verstappen.

Assim como outras equipes do grid, o lançamento do novo carro da Red Bull foi bem simples e aconteceu durante a apresentação no evento dos 75 anos da Fórmula 1. Nesta terça-feira (25), no entanto, a equipe taurina divulgou um breve vídeo com alguns detalhes do veículo.

Embora o teaser não revele muito, é possível perceber logo de cara: além de uma nova tonalidade da pintura, a Red Bull fez algumas mudanças no projeto do RB21. A principal delas está no desenho da tampa do motor, que deixou de ter aquela ondulação que remetia ao zeropod, utilizado pela Mercedes no passado. Além disso, o ‘corte’ na asa traseira está mais acentuado que no antecessor.

A verdade, porém, é que as últimas semanas foram marcados por declarações contrastantes de membros do time austríaco. Christian Horner e Pierre Waché, por exemplo, não pareciam falar a mesma língua em relação ao caminho que o carro teria do ponto de vista aerodinâmico, com o diretor-técnico defendendo que tudo deveria ser simplificado.

Ao mesmo tempo, há a temporada de 2026 batendo à porta, com um regulamento novo e uma necessidade de investimento maior. Pierre Waché, porém, diz que os energéticos vão superar a tentação e rejeitou “jogar título fora” em 2025.

Novo carro da Red Bull para a F1 2025 (Foto: Vladimir Rys/ Red Bull Content Pool)

Novo elenco da Red Bull para a F1 2025

Assim como a imensa maioria do grid, a Red Bull mexe na escalação de pilotos para 2025. Questionadíssimo há anos, Sergio Pérez deixa o segundo cockpit dos energéticos e dá lugar a Liam Lawson, que venceu a briga interna com Yuki Tsunoda, ao virar companheiro de Max Verstappen.

Max Verstappen entrou na F1 em 2015 e, desde o GP da Espanha do ano seguinte, está na Red Bull. O holandês é atual tetracampeão do mundo e busca, na temporada que começa em março, igualar Juan Manuel Fangio no terceiro lugar dos recordistas de título na categoria.

LiamLawson, enquanto isso, é mais um dos jovens pilotos do grid. Aos 23 anos, o neozelandês vai ter a primeira temporada como titular, mas apareceu em partes dos campeonatos de 2023 e 2024, com AlphaTauri e RB. O novato pontuou em três corridas, somando 6 pontos em sua carreira na Fórmula 1.

A Red Bull vem de um 2024 de sentimentos mistos. Após sérios problemas internos, a equipe ficou em terceiro no Mundial de Construtores da F1, superada por McLaren e Ferrari, mas ajudou Max Verstappen a garantir mais um título.

F1 retorna em março

Após os testes no Bahrein, o próximo compromisso das equipes é o GP da Austrália, entre os dias 13 e 16 de março. É a primeira vez desde 2019 que a Austrália abre a temporada da F1, o Bahrein era palco da abertura desde 2021.

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada será encerrada em 7 de dezembro, no GP de Abu Dhabi.