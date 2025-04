Ex-número 3 do mundo e dono de três títulos de Grand Slam, Stan Wawrinka conquistou um feito nesta terça (1º). Ao vencer o cazaque Timofey Skatov (174º), por 6/4, 6/7(5) e 7/6(1), em 3h18m, no ATP 250 de Bucareste, o suíço se tornou apenas o terceiro acima dos 40 anos a vencer uma partida de ATP ou Slam no saibro desde 1980, repetindo a façanha do americano Jimmy Connors e croata Ivo Karlovic.

Dono de 16 títulos no currículo, com destaque para o Aberto da Austrália, em 2014, Roland Garros, em 2015 e US Open, em 2016, Wawrinka foi o número 3 do mundo há 11 anos, logo após conquistar o troféu em Melbourne. Atualmente, o suíço ocupa o 161º lugar do ranking mundial.

Convidado da organização, Wawrinka vai duelar, na próxima rodada, com o segundo favorito, o espanhol Pedro Martinez (de 27 anos e 47° do planeta). Será apenas o segundo jogo entre eles, em torneios ATP (excluindo Challengers e qualifyings). No primeiro, no saibro de Acapulco, em 2020, o suíço levou a melhor.

Wawrinka acumulava quatro derrotas em estreias

Antes do torneio na Romênia, o tenista suíço, na atual temporada, caíra na estreia no Aberto da Austrália (para o italiano Lorenzo Sonego) e na mesma fase nos ATP de Montpellier, Marselha e Roterdã. No ATP de Doha, Wawrinka caiu na segunda rodada do torneio classificatório. Semana passada, o ex-número 3 do mundo venceu dois jogos e parou nas quartas de final do Challenger de Nápoles, na Itália.

Também nesta terça, outro ex-top 10, o espanhol Pablo Carreno Busta (110º, de 33 anos), conquistou sua primeira vitória no saibro em ATP's desde 2022: 6/1 e 6/3 contra o anfitrião Lalami Laaroussi (1193º), em Marraquesh, no Marrocos.