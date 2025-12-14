menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Brasil conquista ouro inédito no Mundial de AirBadminton

Mundial continua no revezamento por equipes

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 14/12/2025
13:52
Trio brasileiro no Mundial de Airbadminton (Foto: Foto: Instagram @cbbd_oficial)
imagem cameraTrio brasileiro no Mundial de Airbadminton (Foto: Foto: Instagram @cbbd_oficial)
O Brasil alcançou o topo do AirBadminton! O trio masculino, formado por Izak Batalha, Deivid Silva e Matheus Voigt, sagrou-se campeão mundial da modalidade em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos. A conquista inédita veio após uma vitória dominante por 3 a 0 sobre Hong Kong na final, marcando a primeira vez que o país fatura um título mundial nesse esporte.

Caminho para o pódio

Na decisão, os brasileiros demonstraram consistência técnica, vencendo com parciais de 9/4, 9/7 e 9/7. O campeonato, que reuniu apenas 12 nações (campeãs e vice-campeãs continentais), viu a equipe nacional crescer ao longo da disputa.

Após se classificar em segundo lugar em sua chave na fase inicial, a seleção verde-amarela eliminou a China nas quartas de final com um placar de 3 a 0 (9/5, 9/4 e 9/6).

O confronto mais desafiador foi a semifinal contra o Egito. Depois de perder o set inicial por 9/6, os atletas brasileiros reagiram, garantindo a vaga na final e, no mínimo, a prata, ao vencerem os três sets seguintes por 9/4, 9/6 e 9/3.

Desempenho feminino

Na categoria feminina, a equipe brasileira liderou a fase de grupos, mas acabou eliminada ao ser derrotada pela China, não conseguindo avançar para as fases finais.

O que é o AirBadminton

O AirBadminton é uma variação do badminton tradicional adaptada para ser jogada em ambientes externos, incluindo praias. A modalidade, no entanto, ainda não tem previsão de inclusão no programa olímpico.

Próximos passos

O Mundial prossegue neste domingo (14) com a estreia do revezamento por equipes, um formato que mescla trios e duplas masculinas e femininas em disputas de pontuação contínua. O Brasil também compete nesta categoria.

