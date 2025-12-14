Brasil conquista ouro inédito no Mundial de AirBadminton

O Brasil alcançou o topo do AirBadminton! O trio masculino, formado por Izak Batalha, Deivid Silva e Matheus Voigt, sagrou-se campeão mundial da modalidade em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos. A conquista inédita veio após uma vitória dominante por 3 a 0 sobre Hong Kong na final, marcando a primeira vez que o país fatura um título mundial nesse esporte.

Caminho para o pódio

Na decisão, os brasileiros demonstraram consistência técnica, vencendo com parciais de 9/4, 9/7 e 9/7. O campeonato, que reuniu apenas 12 nações (campeãs e vice-campeãs continentais), viu a equipe nacional crescer ao longo da disputa.

Após se classificar em segundo lugar em sua chave na fase inicial, a seleção verde-amarela eliminou a China nas quartas de final com um placar de 3 a 0 (9/5, 9/4 e 9/6).

O confronto mais desafiador foi a semifinal contra o Egito. Depois de perder o set inicial por 9/6, os atletas brasileiros reagiram, garantindo a vaga na final e, no mínimo, a prata, ao vencerem os três sets seguintes por 9/4, 9/6 e 9/3.

Desempenho feminino

Na categoria feminina, a equipe brasileira liderou a fase de grupos, mas acabou eliminada ao ser derrotada pela China, não conseguindo avançar para as fases finais.

O que é o AirBadminton

O AirBadminton é uma variação do badminton tradicional adaptada para ser jogada em ambientes externos, incluindo praias. A modalidade, no entanto, ainda não tem previsão de inclusão no programa olímpico.

Próximos passos

O Mundial prossegue neste domingo (14) com a estreia do revezamento por equipes, um formato que mescla trios e duplas masculinas e femininas em disputas de pontuação contínua. O Brasil também compete nesta categoria.