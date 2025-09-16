AO VIVO: Magnus e Jaraguá na Copa do Mundo de Futsal Sub-19
Magnus e Jaraguá se enfrentam nesta terça-feira (16), às 14h (de Brasília), na cidade de Blumenau, pela segunda rodada da Copa do mundo de futsal Sub-19. O Lance! transmite o jogo ao vivo no canal do YouTube.
O Magnus estreiou com vitória por 6 a 3 sobre o São Joseense, na última segunda-feira (15), enquanto o Jaraguá aplicou a maior goleada da primeira rodada sobre o Finca de Las Nubes, da Guatemala, com vitória por 15 a 2.
Além do confronto às 14h, o Blumenau enfrenta o Black Pearl, às 20h, e o NY Ecuador joga contra o Palma, às 22h.
Como funciona a Copa do Mundo?
O torneio está estruturado em duas fases distintas. Na primeira etapa, as equipes foram divididas em quatro grupos com quatro times cada. Os dois melhores colocados de cada chave avançarão para as quartas de final, dando início à fase eliminatória.
Durante a etapa inicial, serão realizados seis jogos por dia, com partidas distribuídas entre 9h e 22h. A competição se consolidou como importante vitrine para jovens talentos do futsal mundial desde seu lançamento em 2019, tendo realizado 15 torneios em diferentes categorias, como as competições masculinas sub-17, sub-19, sub-20, sub-21, além de torneios para equipes femininas profissionais.
A primeira edição da Copa Mundo aconteceu em Foz do Iguaçu, para atletas sub-20, e teve o Corinthians como campeão.
