menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Brasil atropela o Japão por 4 a 0 no primeiro amistoso da Data Fifa no futsal

Seleção comandada por Marquinhos Xavier domina partida em Shizuoka

Avatar
Marcus Vinicius Alves Dantas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/10/2025
10:57
Seleção Brasileira de Futsal vence Japão em amistoso. (Foto: Jo Marconne)
imagem cameraSeleção Brasileira de Futsal vence Japão em amistoso. (Foto: Jo Marconne/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Seleção Brasileira de Futsal começou a Data Fifa com o pé direito. Nesta sexta-feira (17), em Shizuoka, no Japão, a equipe comandada por Marquinhos Xavier goleou a seleção da casa por 4 a 0 no primeiro de dois amistosos internacionais programados.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como foi a goleada no Futsal

O Brasil construiu a vitória ainda no primeiro tempo. A contagem foi aberta com um gol contra de Ishida, e o artilheiro Rafa Santos ampliou a vantagem antes do intervalo. Na segunda etapa, Pito e João Vitor completaram a goleada, selando o placar elástico para a equipe brasileira, hexacampeã mundial.

Este foi o primeiro de dois confrontos entre as seleções nesta Data Fifa. O segundo e último amistoso acontece já neste domingo (19), às 2h da manhã (horário de Brasília), novamente na Kitasato Arena Fuji, em Shizuoka.

continua após a publicidade

O último encontro entre Brasil e Japão havia ocorrido na Copa das Nações de 2023, em Sorocaba (SP). Naquela ocasião, a Seleção Brasileira também levou a melhor, vencendo por 2 a 0.

Brasil atropela o Japão por 4 a 0 no primeiro amistoso da Data Fifa no futsal. (Foto: Jo Marconne/CBF)
Brasil atropela o Japão por 4 a 0 no primeiro amistoso da Data Fifa no futsal. (Foto: Jo Marconne/CBF)

CONFIRA A CONVOCAÇÃO:

GOLEIROS

Léo Gugiel - Benfica (POR)

Willian - Norilsk (RUS)

FIXOS

Lucas Gomes - Magnus (BRA)

João Victor - Barcelona (ESP)

Marcelo - Semey (KAZ)

ALAS

Ricardinho - El Pozo (ESP)

Cleber - Al-Qadsiah (KSA)

Wesley - Sporting (PORT)

Marcel - El Pozo (ESP)

Arthur - Benfica (PORT)

Matheus - Barcelona (ESP)

PIVÔS

Rafa - El Pozo (ESP)

Rocha - Sporting (PORT)

Pito - Barcelona (ESP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias