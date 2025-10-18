Brasil atropela o Japão por 4 a 0 no primeiro amistoso da Data Fifa no futsal
Seleção comandada por Marquinhos Xavier domina partida em Shizuoka
A Seleção Brasileira de Futsal começou a Data Fifa com o pé direito. Nesta sexta-feira (17), em Shizuoka, no Japão, a equipe comandada por Marquinhos Xavier goleou a seleção da casa por 4 a 0 no primeiro de dois amistosos internacionais programados.
Como foi a goleada no Futsal
O Brasil construiu a vitória ainda no primeiro tempo. A contagem foi aberta com um gol contra de Ishida, e o artilheiro Rafa Santos ampliou a vantagem antes do intervalo. Na segunda etapa, Pito e João Vitor completaram a goleada, selando o placar elástico para a equipe brasileira, hexacampeã mundial.
Este foi o primeiro de dois confrontos entre as seleções nesta Data Fifa. O segundo e último amistoso acontece já neste domingo (19), às 2h da manhã (horário de Brasília), novamente na Kitasato Arena Fuji, em Shizuoka.
O último encontro entre Brasil e Japão havia ocorrido na Copa das Nações de 2023, em Sorocaba (SP). Naquela ocasião, a Seleção Brasileira também levou a melhor, vencendo por 2 a 0.
CONFIRA A CONVOCAÇÃO:
GOLEIROS
Léo Gugiel - Benfica (POR)
Willian - Norilsk (RUS)
FIXOS
Lucas Gomes - Magnus (BRA)
João Victor - Barcelona (ESP)
Marcelo - Semey (KAZ)
ALAS
Ricardinho - El Pozo (ESP)
Cleber - Al-Qadsiah (KSA)
Wesley - Sporting (PORT)
Marcel - El Pozo (ESP)
Arthur - Benfica (PORT)
Matheus - Barcelona (ESP)
PIVÔS
Rafa - El Pozo (ESP)
Rocha - Sporting (PORT)
Pito - Barcelona (ESP)
