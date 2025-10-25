AO VIVO: Lance! transmite Circuito Estadual de Padel neste sábado (25)

Neste sábado (25), o Lance! transmite as disputas do Circuito Estadual de Padel. Os jogos começam às 11h30 (de Brasília). A competição acontece na Arena Padel RJ, em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Assista abaixo ou no Youtube do Lance!:

Parte 1

Jogo 01 - 11h30 - Open masculino

Fabinho / Mansur X Gentil / Fernando

Jogo 02 - 12h20 - 4ª masculina

Gil / André X Emanuel / Mentor

Jogo 03 - 13h10 - 4ª feminina

Monique / Priscila X Anna Paula / Alessandra

Parte 2

Jogo 01 - 16:50 - 4ª masculina

Claudinho / Guilherme X Rafael / Joao Pedro

Jogo 02 - 17:40 - Open masculina

Plinio / João X Marquinhos / Guido

Jogo 03 - 18:30 - Open masculina

Fabinho / Mansur X Diogo / Ivan

O evento, que conta com o Lance! como parceiro de mídia, terá transmissão ao vivo dos principais jogos pelo canal YouTube Oficial da Rio Padel.

Para este primeiro fim de semana, que vai de sexta (24) a domingo (26), 39 duplas estão confirmadas. O segundo fim de semana (31/10 a 02/11) receberá as 53 duplas restantes, completando o grande número de inscritos da etapa.

O Padel é jogado em quadras de grama sintética e vem se popularizando pelo mundo (Foto: Divulgação/4SET)

Uma particularidade desta etapa muda o cenário da competição: tanto no masculino quanto no feminino, não houve número suficiente de inscritos para fechar a chave da 2ª categoria.

Com isso, a 3ª categoria passa a ser a principal chave da competição valendo pontos para o ranking. A disputa promete ser acirrada, já que o título em cada categoria garante 800 pontos cruciais para cada atleta da dupla campeã no ranking estadual. A categorização segue os padrões da COBRAPA (Confederação Brasileira de Padel), alinhando o nível dos atletas do Rio ao cenário nacional.

Categoria Open é a atração principal do Circuito Estadual de Padel

Apesar da 3ª categoria concentrar a briga pelos pontos, o nível técnico mais elevado estará na Categoria Open.

Esta chave especial reunirá os melhores atletas do Rio de Janeiro em disputas de altíssimo nível. Embora seja a grande atração para o público, a Categoria Open funciona como um "desafio de elite" e não soma pontos para os rankings estadual ou nacional, permitindo que os principais nomes do estado joguem sem a pressão do ranking.

As demais categorias em disputa vão da 4ª até a 7ª (iniciantes), garantindo jogos para todos os níveis de praticantes.