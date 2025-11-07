Nesta sexta-feira (7), Atlético Piauiense e Chapecoense se enfrentam em partida válida pela ida da semifinal do Campeonato Brasileiro de Futsal 2025. O jogo acontece a partir das 21h (de Brasília), na Arena Verdão, em Teresina (PI). ➡️ O Lance! transmite a partida ao vivo e com imagens

continua após a publicidade

Marcelo Rodrigues comenta a partida no Lance!

A transmissão do Lance! terá a participação de Marcelo Rodrigues. O comentarista traz na bagagem a experiência de ter comentado nada menos que 27 edições da Liga Nacional de Futsal, 27 Taças Brasil, 20 Copas Américas e 7 Campeonatos Mundiais da modalidade.

A versatilidade é uma marca do comentarista. Além do futsal, Marcelo cobriu 10 Mundiais de Beach Soccer, 2 Olimpíadas da Juventude e, no futebol de campo, participou de transmissões de 3 Mundiais Sub-17, 3 Mundiais Sub-20 e diversos campeonatos estaduais de elite, como o Carioca, Mineiro, Gaúcho e Goiano, além de jogos da Libertadores e Sul-Americana.

continua após a publicidade

Na Globo, comentou seis jogos da Seleção Brasileira no Esporte Espetacular. Marcelo também foi debatedor fixo por quatro anos nos programas "Redação Sportv" e "Tá na Área".

Marcelo Rodrigues é convidado do Lance! para a transmissão de Atlético Piauiense e Chapecoense, pela Liga de Futsal brasileira (Foto: Reprodução)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como os times chegam na semi do Brasileiro de Futsal?

Nas quartas de final da competição, o Atlético Piauiense venceu o Fortaleza por 4 a 2 no jogo de ida, com gols de Douglas, Romarinho, Pesk e Léo Brandão. Na volta, o time saiu vencedor novamente; dessa vez, por 3 a 2. Chrystian, Luan e Lambão colocaram a bola na rede.

continua após a publicidade

Já a Chapecoense passou pelo Apodi, do Rio Grande do Norte, nas quartas de final. A equipe avançou com um 10 a 2 no agregado: 4 a 1 na ida e 6 a 2 na volta.

➡️ Futsal: Paraná Clube vence, é finalista e conquista acesso à Série Ouro