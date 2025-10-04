Análise: EA Sports FC 26 tenta ouvir fãs ao apostar em mudanças

A franquia de futebol mais popular dos videogames atuais ganhou seu novo capítulo em setembro. O EA Sports FC 26 é o terceiro título da nova saga, que ficou famosa anteriormente sob o conhecido nome de FIFA.

Desenvolvido e publicado pela Electronic Arts, o jogo foi lançado para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e Amazon Luna no dia 26 de setembro.

Em sua campanha de marketing, a EA prometeu que escutaria a comunidade e faria diversas alterações pedidas pelos fãs. Será mesmo? O Lance! traz abaixo uma review do jogo.

A jogabilidade do EA Sports FC 26

Falar da jogabilidade de um novo EA FC é algo que depende de um grande fator: a quantidade de atualizações até então. O jogo recebe constantes mudanças na dinâmica das partidas, o que muda a eficácia das ações em campo.

Atualmente, o título apresenta um futebol um pouco mais lento em relação ao EA Sports FC 25, que foi o pior dos últimos anos. Os atacantes estão perdendo mais disputas rápidas e os passes em profundidade tiveram certa redução na eficácia. Chutes “quebrados”, como as trivelas de fora da área, foram ajustados.

Os goleiros foram corrigidos e pararam de dar tantos rebotes desnecessários. Em relação aos zagueiros, o posicionamento automático tem sido um problema, ocasionando jogos com muitos gols. A marcação no meio-campo estava muito vulnerável em certos momentos, mas a EA parece ter arrumado tal ponto em partes.

O EA Sports FC 26 tem dois tipos de jogabilidade

Problemas e inconsistências em certas animações e movimentos dos jogadores persistem, o que pode gerar lances frustrantes. A jogabilidade competitiva, mesmo com diversas mudanças, sempre tende a ser frenética e veloz. É por isso que é importante promover a consistência nos duelos entre os jogadores.

Neste ano, o jogo traz também a jogabilidade autêntica, buscando emular fidelidade no Modo Carreira. A opção traz um ritmo mais lento e pode ficar melhor de acordo com os ajustes na personalização das partidas.

Modos de jogo no EA Sports FC 26

O Ultimate Team é o grande foco da EA, com atualizações diárias em desafios, objetivos e cartas especiais. O modo gera bastante receita para a desenvolvedora e atrai a atenção de muitos jogadores.

No título anterior, o UT teve problemas com a chamada “curva de poder”, que dita o ritmo de melhoria das cartas especiais. A empresa indicou, neste ano, que reduzirá a velocidade dessas progressões. Valorizar o mercado de cartas mais básicas é uma solução que pode ser eficaz, mas só o tempo dirá se a EA será capaz de tal feito.

O UT oferece partidas contra a máquina ou diante de outros jogadores, em desafios fixos ou sazonais. Há ainda o Rush, modo de partidas em cinco contra cinco em um campo reduzido.

O Modo Carreira, com a jogabilidade autêntica, buscou aumentar fatores como a personalização e as cinemáticas. A ideia, ao longo das campanhas, é elevar a variedade e o realismo nos eventos que acontecem.

O jogo traz também o Clubs (partidas cooperativas entre jogadores) e o Temporadas, que seguem na mesma pegada. Em relação ao Modo Carreira, é possível atuar como jogador ou como treinador.

O Ultimate Team é um popular modo do EA Sports FC 26

A parte técnica do EA Sports FC 26

Graficamente, o EA Sports FC 26 não traz nenhuma grande revolução. As faces seguem na mesma qualidade e a iluminação não mudou muito. Considerando toda a ambientação, o resultado continua satisfatório.

A localização para o Brasil é boa, com narração em português e tradução competente nos menus. No entanto, é possível encontrar, telas e descrições que não foram traduzidas.

O jogo traz opções de acessibilidade, incluindo opções de daltonismo, modo de alto contraste, ajustes de saturação do campo e remoção de elementos na tela.

Falando de áudio, os efeitos sonoros cumprem seu papel. Aqui há também um dos recorrentes pontos altos: a trilha sonora. Apesar de não ser épica como em outros anos, a seleção de músicas cumpre bem o seu papel.

Indo além de inconsistências na movimentação dos jogadores, o novo título ainda traz problemas de conectividade e de travamento nos menus. Tais fatores podem ser reduzidos em atualizações futuras.

Conclusão

O EA Sports FC 26, terceiro título desde a mudança de nome, é o melhor nessa nova série. Ainda que precise de vários ajustes, principalmente na defesa, a jogabilidade melhorou e está um pouco mais consistente.

Dentro do modo competitivo do Ultimate Team, é preciso aguardar para ver se a EA conseguirá manter o conteúdo de um jeito mais equilibrado. Em relação a outros modos, não há mudanças radicais.

O EA Sports FC 26 traz tem um Modo Carreira de treinador

É comum escutar que o EA FC é sempre o mesmo jogo, mas algumas diferenças - positivas ou negativas - sempre são nítidas. A edição deste ano, que segue custando um alto valor, pode ser um caminho para títulos melhores no futuro. Para isso, o mínimo é não regredir ao longo da série.

Pontos positivos

Jogabilidade melhorou e traz dois estilos Variedade nos modos de jogo Goleiros estão melhores Boa trilha sonora

Pontos negativos

Defesa vulnerável demais

Inconsistências nas movimentações

Bugs e lentidão nos menus

É possível criar seu próprio jogador no EA Sports FC 26

O EA Sports FC 26 traz tem um Modo Carreira de jogador

Os goleiros estão melhores no EA Sports FC 26