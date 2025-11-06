menu hamburguer
AO VIVO: Bruna Takahashi nas oitavas de final do WTT Champions Frankfurt

Brasileira volta a competir no circuito mundial nesta quinta-feira (6)

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/11/2025
08:42
Bruna Takahashi no WTT Commander de Lima 2025 (Foto: World Table Tenis)
imagem cameraBruna Takahashi no WTT Commander de Lima 2025 (Foto: World Table Tenis)
A mesatenista Bruna Takahashi volta à mesa, nesta quinta-feira (6), para o WTT Champions de Frankfurt, na Alemanha. Pelas oitavas de final, a brasileira enfrenta a egípcia Hana Goda, número 26 do ranking, que avançou com vitória sobre a sul-coreana Kim Nayeong. O Lance! acompanha a partida em tempo real, veja os lances abaixo AO VIVO.

Acompanhe os lances do jogo

Bruna Takahashi no circuito mundial de tênis de mesa

Top-20 do mundo e brasileira com melhor ranqueamento, Bruna Takahashi estreou com vitória no WTT Champions de Frankfurt, na Alemanha, nesta quarta-feira (5). Em jogo equilibrado, Bruna Takahashi venceu a monegasca Xiaoxing Yang por 3 a 2 e garante a classificação para as oitavas de final.

➡️ Calderano afasta 'zica' e vence na estreia em Frankfurt; Takahashi também avança

Além da mesa-tenista, Hugo Calderano também venceu o primeiro duelo no WTT Champions de Frankfurt nesta quarta-feira (5). Após uma eliminação surpreendente na estreia do torneio em Montpellier, o brasileiro enfrentou o coreano Jang Woojin, após o jogo da namorada.

Hugo Calderano e Bruna Takahashi na derrota para os anfitriões Wang Chuqin e Sun Yingsha no China Smash (Divulgação/WTT)
Hugo Calderano e Bruna Takahashi na derrota para os anfitriões Wang Chuqin e Sun Yingsha no China Smash (Foto: Divulgação/WTT)

