AO VIVO: Bruna Takahashi nas oitavas de final do WTT Champions Frankfurt
Brasileira volta a competir no circuito mundial nesta quinta-feira (6)
- Matéria
- Mais Notícias
A mesatenista Bruna Takahashi volta à mesa, nesta quinta-feira (6), para o WTT Champions de Frankfurt, na Alemanha. Pelas oitavas de final, a brasileira enfrenta a egípcia Hana Goda, número 26 do ranking, que avançou com vitória sobre a sul-coreana Kim Nayeong. O Lance! acompanha a partida em tempo real, veja os lances abaixo AO VIVO.
Calderano afasta ‘zica’ e vence na estreia em Frankfurt; Takahashi também avança
Mais Esportes
De virada, Bruna Takahashi se despede de WTT Champions de Montpellier
Mais Esportes
Com derrota, Hugo Calderano iguala pior resultado em WTT Champions no ano
Mais Esportes
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Acompanhe os lances do jogo
Bruna Takahashi no circuito mundial de tênis de mesa
Top-20 do mundo e brasileira com melhor ranqueamento, Bruna Takahashi estreou com vitória no WTT Champions de Frankfurt, na Alemanha, nesta quarta-feira (5). Em jogo equilibrado, Bruna Takahashi venceu a monegasca Xiaoxing Yang por 3 a 2 e garante a classificação para as oitavas de final.
➡️ Calderano afasta 'zica' e vence na estreia em Frankfurt; Takahashi também avança
Além da mesa-tenista, Hugo Calderano também venceu o primeiro duelo no WTT Champions de Frankfurt nesta quarta-feira (5). Após uma eliminação surpreendente na estreia do torneio em Montpellier, o brasileiro enfrentou o coreano Jang Woojin, após o jogo da namorada.
- Matéria
- Mais Notícias