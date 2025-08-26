AO VIVO: Brasil e Porto Rico no Mundial de vôlei feminino

A Seleção Brasileira de vôlei enfrenta Porto Rico nesta terça-feira (26), às 9h30 (de Brasília), em Chiang Mai, na Tailândia. O duelo terá transmissão ao vivo no SporTV (canal fechado), no VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei) e você pode acompanhar em tempo real pelo site do Lance! ➡️ Assista no Sportv

Tempo real: 1° set - Brasil vence por 24 a 19

Após vencer a França no último domingo (24) por 3 sets a 2, a Seleção Brasileira garantiu sua vaga para a fase mata-mata do Mundial, assim como a Itália, Bélgica, Estados Unidos, Tailândia e Holanda.

No retrospecto do confronto contra as porto riquenhas, o Brasil leva larga vantagem, com três vitórias em três partidas. A mais recente delas foi em 20 de setembro de 2023, durante o Pré-Olímpico em Tóquio, no Japão, onde a Seleção venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/15 e 25/9.

Seleção Brasileira de vôlei feminino no Mundial de vôlei (Foto: Divulgação Volleyballworld)

O jogo

A seleção de Porto Rico começou forte, com saques potentes e um bom volume de jogo, o que dificultou as ações das brasileiras. O fundamento de destaque para ambas as seleções foi a defesa, com as líberos se sobressaindo no fundo de quadra.

Datas do Mundial de vôlei