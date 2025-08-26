AO VIVO: Brasil e Porto Rico no Mundial de vôlei feminino
A Seleção tem 100% de aproveitamento no campeonato
- Matéria
- Mais Notícias
A Seleção Brasileira de vôlei enfrenta Porto Rico nesta terça-feira (26), às 9h30 (de Brasília), em Chiang Mai, na Tailândia. O duelo terá transmissão ao vivo no SporTV (canal fechado), no VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei) e você pode acompanhar em tempo real pelo site do Lance! ➡️ Assista no Sportv
Tempo real: 1° set - Brasil vence por 24 a 19
➡️Rosamaria sobre ser banco do Brasil no Mundial: `Não é a primeira vez´
Após vencer a França no último domingo (24) por 3 sets a 2, a Seleção Brasileira garantiu sua vaga para a fase mata-mata do Mundial, assim como a Itália, Bélgica, Estados Unidos, Tailândia e Holanda.
No retrospecto do confronto contra as porto riquenhas, o Brasil leva larga vantagem, com três vitórias em três partidas. A mais recente delas foi em 20 de setembro de 2023, durante o Pré-Olímpico em Tóquio, no Japão, onde a Seleção venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/15 e 25/9.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O jogo
A seleção de Porto Rico começou forte, com saques potentes e um bom volume de jogo, o que dificultou as ações das brasileiras. O fundamento de destaque para ambas as seleções foi a defesa, com as líberos se sobressaindo no fundo de quadra.
Datas do Mundial de vôlei
- 22 de agosto - Brasil 3 x 0 Grécia
- 24 de agosto - Brasil 3 x 2 França
- 26 de agosto - Brasil x Porto Rico 9h30 (de Brasília)
- Oitavas de final: 29 de agosto a 1º de setembro
- Quartas de final: 3 e 4 de setembro
- Semifinais: 6 de setembro
- Decisão da medalha de bronze e final: 7 de setembro
- Matéria
- Mais Notícias