Brasil perde 4° jogo e é eliminado do Mundial de vôlei Sub-21

O Mundial de vôlei Sub-21 chegou ao fim para a Seleção Brasileira. A equipe foi derrotada pela Bulgária na madrugada desta terça-feira (26) por 3 sets a 2, com parciais de 25/17, 25/16, 20/25, 12/25 e 15/10. Com a derrota, o Brasil terminou a fase de grupos em quinto lugar, ficando de fora da fase mata-mata. As quatro seleções classificadas do Grupo C foram: Japão, Tchéquia, Cuba e Bulgária.

O técnico Anderson Rodrigues pôde, pela primeira vez na competição, escalar o oposto Bryan, que marcou 22 pontos, sendo 21 deles no ataque e com um aproveitamento de 44%. O outro jogador com dois dígitos de pontuação foi o ponteiro Thiago Vaccari, com 16.

Durante a partida, o ataque brasileiro fez sua parte, marcando 59 pontos, bem mais que os 47 dos búlgaros. No entanto, o Brasil cometeu um número elevado de erros (30) e viu a Bulgária ter uma atuação superior no bloqueio, com 13 pontos contra apenas sete brasileiros.

Agora, a equipe enfrenta o Marrocos, último colocado do Grupo A com cinco derrotas, na abertura do torneio de consolação, nesta quarta-feira (27), que é disputado pelas equipes que terminaram entre o 17º ao 24º lugar na tabela (Tailândia, Marrocos, Canadá, Porto Rico, Brasil, Colômbia, Indonésia, Tunísia).

Brasil perde para Bulgária e é eliminado do Mundial Sub-21 (Foto: Divulgação Volleyball World)

Resultados da fase classificatória do Mundial Sub-21

21/8 (quinta): Brasil 0 x 3 Japão

22/8 (sexta): Brasil 3 x 0 Colômbia

23/8 (sábado): Brasil 0 x 3 República Tcheca

25/8 (segunda): Brasil 0 x 3 Cuba

26/8 (terça): Brasil 2 x 3 Bulgária