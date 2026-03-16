WSL cria convite de maternidade e anuncia retorno de surfista brasileira

A World Surf League (WSL) anunciou, na manhã desta segunda-feira (16), uma novidade para a temporada de 2027: o convite de maternidade. A partir do próximo ano, atletas que se afastarem da elite do surfe devido à gravidez poderão retornar diretamente ao Championship Tour (CT), sem a necessidade de refazer o caminho pelas divisões de acesso (Challenger Series).

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A francesa Johanne Defay será a primeira surfista da história a ser beneficiada pela nova regra. Com seis vitórias em etapas do circuito — incluindo o Surf Ranch (2021) e Portugal (2024) — e a medalha de bronze nos Jogos de Paris 2024, Defay havia pausado a carreira em fevereiro de 2025 para a chegada de seu primeiro filho.

Tatiana Weston-Webb também volta à elite do surfe

Além da nova política, a WSL confirmou o retorno da brasileira Tatiana Weston-Webb para 2027. A gaúcha recebeu um convite de temporada (season wildcard) da organização. Embora o convite de Tatiana não tenha sido enquadrado formalmente na nova categoria de maternidade, o efeito prático é o mesmo e ela terá vaga garantida para disputar a temporada completa no ano que vem.

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— Sou muito grata por ter tido esse tempo para realizar um dos grandes sonhos da minha vida, que é formar uma família. Agora, me sinto privilegiada por poder dizer que outro sonho também está se concretizando: ser mãe e continuar competindo no mais alto nível. É bonito fazer parte dessa evolução e desse incentivo à maternidade no esporte — celebrou a medalhista de prata em Paris 2024.

Tatiana, que foi vice-campeã mundial em 2021 e terminou 2024 na terceira colocação do ranking, reforça o pelotão brasileiro na elite após o período de licença.

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