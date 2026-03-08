Brasileiros terminam 2° dia das Paralimpíadas no Top-20 no biatlo

O Brasil completou, na manhã deste domingo (8), seu segundo dia de disputas nas Paralimpíadas de Inverno de 2026. Três representantes do país entraram em ação no biatlo, prova dos 12,5km individual sentado (categoria para atletas com deficiência em membros inferiores).

No feminino, Elena Sena foi a representante brasileira na final. Ela encerrou a prova na 11ª posição, com o tempo de 54min36s8. Entre as principais dificuldades da paulistana durante a prova foram os tiros, ao todo foram seis tiros desperdiçados, sendo que cada erro no alvo acrescenta um minuto ao tempo total do atleta.

-Estou contente com a forma como esquiei. Deixei tudo na pista. Tentei manter o ritmo. Os tiros não foram como eu esperava. Espero ir melhor nas próximas provas - disse a atleta.

O ouro ficou com a sul-coreana Kim Yunji (38min00s1), seguida pela alemã Anja Wicker (prata) e pela americana Kendall Gretsch (bronze).

Vale lembrar que, no último sábado (7), Aline Rocha fez história ao terminar em 7º lugar no sprint (7,5km), igualando o melhor resultado feminino do Brasil em Jogos de Inverno.

Guilherme Rocha termina no top-20

Entre os homens, Guilherme Rocha garantiu o melhor resultado nacional, terminando em 16º lugar com o tempo de 42min30s9 e apenas três erros no tiro. Já Robelson Lula, apesar de uma descida rápida no início, foi prejudicado por dez falhas na pontaria e encerrou na 26ª posição.

-Hoje, estou satisfeito com meu esqui. A questão da neve estava a mesma coisa em relação a ontem [instável, por conta do calor], um pouco melhor. Infelizmente, vacilei errando três tiros [de 20] e não fiquei entre os dez melhores, que era a meta. Eu estava bem confiante, mas vacilei na técnica na hora do tiro nas primeiras paradas. Depois, consegui me concentrar e melhorar nas duas últimas - disse Guilherme após a prova.

O pódio teve dobradinha da China, com Liu Zixu (ouro) e Mao Zhongwu (prata), enquanto o ucraniano Taras Rad garantiu o bronze.

Os atletas brasileiros retornam à pista na próxima sexta-feira (13), a partir das 6h (de Brasília), para as classificatórias da perseguição de velocidade. Caso avancem, as finais acontecem no mesmo dia.