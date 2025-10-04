menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

IA crava vencedor de Poatan x Ankalaev no UFC 320 com direito a nocaute

Duelo será o principal do UFC 320 e vale o cinturão para o brasileiro

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 04/10/2025
08:15
Alex Poatan encara Magomed Ankalaev no UFC 320 (Foto: Reprodução/UFC)
imagem cameraAlex Poatan encara Magomed Ankalaev no UFC 320 (Foto: Reprodução/UFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A luta principal do UFC 320, neste sábado (4), será entre o brasileiro Alex Poatan e o russo Magomed Ankalaev. Sabendo da importância do duelo, o Lance! consultou uma inteligência artificial, que cravou o vencedor entre os lutadores.

continua após a publicidade

De acordo com a previsão do ChatGPT, Alex Poatan irá vencer o russo Magomed Ankalaev no terceiro round da luta por nocaute e fazer a alegria de milhões de brasileiros neste final de semana.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Poatan vai encontrar a distância, quebrar o ritmo do Daguestanês e encaixar aquele míssil de esquerda no terceiro round, quando o gás do Ankalaev começar a cair e a guarda abrir. Vai ser luz apagada. Pode anotar - previu o ChatGPT sobre Poatan x Ankalaev no UFC.

continua após a publicidade
Alex &quot;Poatan&quot; Pereira e Magomed Ankalaev se enfrentam no evento principal do UFC 313 (Foto: Reprodução/UFC)
Alex "Poatan" Pereira e Magomed Ankalaev se enfrentam no evento principal do UFC 313 (Foto: Reprodução/UFC)

Troca de acusações entre Poatan e Ankalaev antes do UFC 320

Durante a coletiva, Alex Poatan voltou a reclamar das mentiras ditas por Ankalaev e disse que o empresário do campeão russo era o responsável por cuidar das redes sociais de Magomed e que ele queria aparecer mais que os próprios lutadores.

Incomodado com o apoio da torcida ao brasileiro, Ankalaev declarou que as vaias estavam lhe dando apenas mais força e que acabaria de uma vez por todas com a rivalidade com Poatan.

continua após a publicidade

➡️VÍDEO: Poatan e Ankalaev trocam farpas e têm encarada tensa antes do UFC 320

Durante a encarada, nesta quinta-feira (2) Poatan pode ser visto dizendo ‘’não quero voltar para a borracharia’’, em resposta ao que Ankalaev disse há algumas semanas. O russo prometeu que ia nocautear o brasileiro e fazê-lo retornar à borracharia, onde Alex trabalhou antes de se envolver com as artes marciais.

Além de Poatan x Ankalaev, o UFC 320 também terá o campeão peso galo Merab Dvalishvili defendendo seu cinturão contra o americano Cory Sandhagen. Os dois também se encararam antes da luta principal do evento.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias