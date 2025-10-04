IA crava vencedor de Poatan x Ankalaev no UFC 320 com direito a nocaute
Duelo será o principal do UFC 320 e vale o cinturão para o brasileiro
A luta principal do UFC 320, neste sábado (4), será entre o brasileiro Alex Poatan e o russo Magomed Ankalaev. Sabendo da importância do duelo, o Lance! consultou uma inteligência artificial, que cravou o vencedor entre os lutadores.
De acordo com a previsão do ChatGPT, Alex Poatan irá vencer o russo Magomed Ankalaev no terceiro round da luta por nocaute e fazer a alegria de milhões de brasileiros neste final de semana.
- Poatan vai encontrar a distância, quebrar o ritmo do Daguestanês e encaixar aquele míssil de esquerda no terceiro round, quando o gás do Ankalaev começar a cair e a guarda abrir. Vai ser luz apagada. Pode anotar - previu o ChatGPT sobre Poatan x Ankalaev no UFC.
Troca de acusações entre Poatan e Ankalaev antes do UFC 320
Durante a coletiva, Alex Poatan voltou a reclamar das mentiras ditas por Ankalaev e disse que o empresário do campeão russo era o responsável por cuidar das redes sociais de Magomed e que ele queria aparecer mais que os próprios lutadores.
Incomodado com o apoio da torcida ao brasileiro, Ankalaev declarou que as vaias estavam lhe dando apenas mais força e que acabaria de uma vez por todas com a rivalidade com Poatan.
Durante a encarada, nesta quinta-feira (2) Poatan pode ser visto dizendo ‘’não quero voltar para a borracharia’’, em resposta ao que Ankalaev disse há algumas semanas. O russo prometeu que ia nocautear o brasileiro e fazê-lo retornar à borracharia, onde Alex trabalhou antes de se envolver com as artes marciais.
Além de Poatan x Ankalaev, o UFC 320 também terá o campeão peso galo Merab Dvalishvili defendendo seu cinturão contra o americano Cory Sandhagen. Os dois também se encararam antes da luta principal do evento.
