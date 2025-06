A manhã antes da estreia da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina teve um nome "novo" em destaque: Giba. Durante a coletiva desta terça-feira (10), o técnico Bernardinho escolheu o ponteiro entre os aposentados para "trazer de volta às quadras". Minutos depois, o capitão do Irã, Javad Karimi, também colocou o brasileiro em destaque entre os melhores do mundo.

— Da minha geração, eu traria o Renan de volta (às quadras). Mas da última (geração), traria talvez o Giba de volta. Temos tantos bons jogadores, é muito difícil escolher só um e não é justo escolher apenas um — analisou Bernardinho.

O treinador da Seleção Brasileira ainda aproveitou para brincar sobre a recente aposentadoria de Bruninho. Fora da atual VNL, o levantador voltou a jogar no Brasil, pelo Vôlei Renata, mas decidiu encerrar sua atuação pela Amarelinha.

— Talvez eu traga de volta o meu filho, porque eu sinto sua falta. Mas acredito que Giba, desta última geração de grandes jogadores — finalizou.

Lenda do vôlei mundial: Giba

Além de Bernardinho, que comandou Giba na Seleção Brasileira, o capitão da seleção do Irã também colocou o ponteiro entre os favoritos. Karimi foi questionado, na entrevista, sobre quem ele escolheria entre todos da história do voleibol para ser seu companheiro de equipe, e a resposta foi clara: Giba.

Na verdade, não foi apenas o ponteiro quem foi lembrado pelo levantador iraniano. Entre os melhores, o líbero Serginho também apareceu como opção para Karimi. Os dois brasileiros receberam elogios do capitão.

Após o fim da primeira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina, o Brasil entra em quadra no Maracanãzinho já nesta quarta-feira (11), com a Seleção masculina. Será a estreia da renovada seleção na competição em 2025. Do lado feminino, o Brasil perdeu apenas uma partida e venceu três jogos no Maracanãzinho.