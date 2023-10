Atuais medalhistas de bronze no Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, considerada a Copa do Mundo da modalidade, André/George não teve o desempenho esperado na edição do torneio neste ano, que está sendo disputado em Tlaxcala, no México. A dupla não conseguiu avançar da fase de grupos. Chateados pelo desempenho, eles esperam agora por uma virada de chave, conquistando uma medalha nos Jogos Pan-Americanos, em Santiago, no Chile. A competição começa no dia 21 de outubro.