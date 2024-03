Handebol: Brasil faz três jogos equilibrados, e vaga em Paris escapa no detalhe

Brasil precisava de vitória contra a Espanha na última rodada do Pré-Olímpico (Foto: Divulgação / IHF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/03/2024 - 11:07 • Granollers (ESP)

A Seleção Brasileira de handebol masculino foi derrotada pela Espanha por 28 a 26 na última rodada do Pré-Olímpico, em Granollers (ESP), no domingo (17), e não conseguiu a vaga nos Jogos de Paris 2024. O Brasil terminou a competição na terceira posição do seu grupo - apenas os dois primeiros colocados garantiram passagem para a França.

O Brasil se complicou após perder o primeiro jogo do torneio, contra a Eslovênia, por 27 a 26. A Seleção sofreu o gol da derrota já no último lance, o que acabou custando muito caro. Na segunda partida, os brasileiros venceram a equipe de Bahrein por um apertado 25 a 24. Com isso, chegaram à última rodada precisando de um triunfo diante da equipe anfitriã, que já era previsto como difícil.

O desempenho brasileiro no Pré-Olímpico torna ainda maior a decepção por não ter conquistado a sonhada vaga olímpica. Apesar das derrotas, a Seleção Brasileira jogou de igual para igual com Espanha e Eslovênia, duas equipes com posições superiores ao Brasil no ranking mundial da modalidade.

A frustração na última tentativa de classificação também faz o Brasil olhar para o ano passado. A conquista da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago teria garantido antecipadamente a vaga ao país, mas a Seleção foi derrotada pela Argentina na final.