Luísa Baptista caminha pela primeira vez após acidente: ‘Estou voltando!’

Escrito por Lance! • Publicada em 18/03/2024 - 11:48 • Rio de Janeiro (RJ)

A triatleta Luísa Baptista publicou nas redes sociais um vídeo que mostrava a sua recuperação. A brasileira de 29 anos está internada e deu seus primeiros passos nos hospital, 85 dias após o acidente grave que sofreu. A atleta andou quase 60 metros, com auxílio dos enfermeiros e comemorou a evolução. Assista ao vídeo acima.

Campeã Pan-Americana, a triatleta foi atropelada durante um treino no sábado (23), na Estrada Municipal Abel Terrugi (SCA-329) no sábado, no distrito de Santa Eudóxia. A triatleta passou por uma transferência da Santa Casa de São Carlos (SP) em uma UTI aérea para a capital do estado. O médico do esporte Paulo Puccinelli, que trabalha para o Comitê Olímpico do Brasil (COB), acompanha Luísa no HC, assim como os pais e irmão da triatleta.