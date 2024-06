Anderson Silva lidera treino aberto para luta contra Chael Sonnen, no Rio de Janeiro

Treino de Anderson Silva para a luta contra Chael Sonnen (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/06/2024 - 14:41 • Rio de Janeiro (RJ)

O Aterro do Flamengo virou uma verdadeira arena de artes marciais neste domingo (9). Tinha ringue, boxe, muitos fãs, celebridades e grandes nomes do esporte. Tudo isso, sob o comando de uma das maiores lendas do esporte brasileiro: Anderson Silva. O ex-campeão foi a principal estrela do treino aberto de preparação para o Spaten Fight Night, na capital carioca. A noite vai marcar a despedida de Anderson no Brasil, em duelo contra o americano Chael Sonnen.

Em um dia ensolarado, o calor se intensificou com a grande presença do público, que pôde acompanhar os preparativos finais dos lutadores para os combates do próximo fim de semana. Além do suor em cima do ringue, tivemos muita interação entre os atletas e os aficionados, em um momento especial de conversa com o público presente, onde Anderson Silva roubou a cena e quebrou o protocolo ao posar em fotos com os fãs.

Seu filho, Kalyl Silva, já é destaque no boxe e está gerando bastante expectativa aos aficionados pelas artes marciais. Ele, que é treinado por Luiz Dórea, reforçou a importância de estar rodeado de grandes ícones.

- O Dórea é um técnico muito experiente, vou ser eternamente grato por treinar com ele. Além disso, a maior honra do mundo é poder treinar com meu pai, está sendo uma oportunidade incrível -

Outra “cria” de Luiz Dórea, que esteve presente no treino aberto, foi o boxeador baiano Hebert Conceição. Ele aproveitou o momento para contar sobre a representatividade de lutar no Spaten Fight Night. “É uma honra estar nesse evento com o Anderson e poder iniciar minha trajetória profissional ao lado dele, que é a maior inspiração para minha carreira”.

No mesmo espaço que temos ícones das artes marciais e lutadores que estão desenvolvendo suas carreiras no boxe, teremos estreias no MMA durante o Spaten Fight Night. Trata-se de Jojo Ramos, que também esteve presente no treino aberto de hoje.

- Para mim, é incrível, um sonho realizado, principalmente por estar lutando no mesmo evento do Anderson. A gente vai se aperfeiçoando, vai melhorando, tem que estar preparado pra tudo. Eu nasci pra fazer isso - disse Jojo, ao contar suas expectativas para estreia contra Bia Mesquita.

Para os próximos dias, os atletas seguirão suas preparações para o Spaten Fight Night, inclusive Anderson, que estará no card principal da noite, contra seu histórico rival Chael Sonnen.

- A rivalidade com o Chael me transformou em um atleta melhor, porque eu intensifiquei meus treinos. Por mais que os anos passem, as lutas que a gente teve nunca vão sair da memória das pessoas, porque a gente fez com amor. Quando você decide fazer alguma coisa na sua vida, tem que ser por amor, e aí as outras coisas vão acontecendo - disse Anderson Silva, ao relembrar sua relação com o lutador americano e a importância do amor ao esporte.

- Todo mundo sabe que o Chael é polêmico, então não sei o que vai vir do lado de lá, ele é maluco. Então não vou dizer que estou preparado para a encarada. Não sei quantos rounds vai durar a luta, mas espero que não dure muito e espero que eu ganhe - finalizou Anderson

O Spaten Fight Night marca a despedida de Anderson Silva no Brasil, em duelo de boxe contra o americano Chael Sonnen. Além da luta que marca essa trilogia entre o Spider e seu grande rival e um duelo entre Hebert Conceição e Esquiva Falcão, ainda se enfrentam: Kalyl Silva x Paulo Roberto e Jojo Ramos x Bia Mesquita.

Spaten Fight Night terá transmissão na TV Globo, do Sportv e do Canal Combate.