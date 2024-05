Anderson Silva enfrentará Chael Sonnen em sua luta de despedida

Anderson Silva e Chael Sonnen se enfrentarão 12 anos depois do último combate no UFC (Foto: Divulgação / UFC)







A despedida de Anderson Silva será histórica. O brasileiro lutará contra um dos seus maiores rivais durante a carreira no MMA, o americano Chael Sonnen. O combate será uma espécie de "revanche" para marcar o encerramento da carreira do Spider. A informação foi publicada inicialmente pelo "ge".

A história entre Anderson Silva e Chael Sonnen é muito antiga. Os atletas protagonizaram dois combates históricos no UFC. O primeiro deles foi na edição 117 do evento, em 2010, na qual Sonnen ficou próximo de protagonizar uma das maiores zebras da história do esporte. O americano dominou grande parte do combate, mas foi finalizado no último round, quando faltavam apenas dois minutos para o fim da luta.

O segundo capítulo da rivalidade aconteceu dois anos depois. Marcado por muitas trocas de provocações e nervos aflorados, o combate não foi nem um pouco parecido com o primeiro. O "Spider" dominou o combate e liquidou a fatura no início do segundo assalto, por nocaute técnico.

Anderson Silva é um dos maiores lutadores da história do UFC. O brasileiro anunciou na última quinta-feira (16) que fará seu combate de despedida. O evento será de boxe e acontecerá no dia 15 de junho, em São Paulo.