Alonso vê geração atual da F1 ‘mais preparada e tímida’ em relação ao passado

Escrito por Grande Premio • Publicada em 13/07/2024 - 16:09 • Rio de Janeiro (RJ)

Prestes a completar 43 anos no fim deste mês de julho, Fernando Alonso é o piloto mais velho do grid atual da Fórmula 1. Indo para sua 21ª temporada completa na categoria, o espanhol acredita que a atual safra de pilotos tem muitas diferenças de quando ele começou, em 2001.

Em entrevista ao Financial Times, Fernando vê uma geração mais reservada em relação a quando começou – o bicampeão dividiu pista com Jacques Villeneuve, Michael Schumacher, Juan Pablo Montoya, viu o início de Lewis Hamilton, entre outros grandes adversários.

“Eles eram um pouco mais genuínos, diferentes no caráter, na maneira como encaravam as corridas e a vida. Eram concorrentes muito difíceis. Agora, eu diria que o grid é muito talentoso – talvez mais do que antes por causa de toda a preparação, academia, simulador, tecnologia, dados disponíveis para aprendizado”, falou.

Alonso estacionou nos títulos de 2005 e 2006, mas teve outras três chances de ser campeão com os vices em 2010, 2012 e 2013 – ambos perdidos para Sebastian Vettel -, mas nem por isso o deixou de motivar a seguir competindo na F1.

Desde a sua volta pela Alpine, em 2021, o asturiano bate rodas com jovens talentos como Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lando Norris, George Russell, Pierre Gasly, entre tantos outros talentos do pelotão. Alonso aponta que as principais diferenças dessa nova safra esteja no comportamento.

“Fora da pista ou sem capacete, talvez sejam mais tímidos na forma como abordam as coisas. Eles têm um staff que fala por eles, faz gestão, mídia, cuida da preparação física. Chegam, sim, mais preparados à F1, mas talvez tenham perdido um pouco o caráter”, analisou.

A F1 volta nos dias 19 a 21 de julho para a disputa do GP da Hungria, 13ª etapa do campeonato em 2024.