Após a participação no F1 75, evento em que as equipes apresentaram as pinturas dos respectivos carros para a temporada 2025 da Fórmula 1, a Aston Martin divulgou um vídeo, neste domingo (23), mostrando as reais curvas do AMR25. Embora saiba que a competitividade no campeonato vai ser grande, Fernando Alonso mostrou confiança no árduo trabalho empreendido por todos no time esmeraldino.

A escuderia liderada por Lawrence Stroll não tem medido esforços para criar uma base forte na busca pelo sucesso. Além da fábrica de última geração inaugurada em 2023, em Silverstone, e do próprio túnel de vento, os verdinhos também investiram pesado na reformulação do corpo técnico, atraindo principalmente Adrian Newey, que saiu da Red Bull depois de 20 anos.

- Aprendemos muito em 2024, e a equipe tem usado isso como força motivadora enquanto seguimos para esta temporada com o AMR25. A competição vai ser muito acirrada neste último ano do regulamento atual, mas sei que a equipe tem trabalhado duro na fábrica para garantir que estamos prontos - disse Fernando Alonso.

- Estou animado para voltar à pista. Estou pronto para ajudar essa equipe a se fortalecer e continuar essa jornada com a Aston Martin - encerrou o espanhol.

Fernando Alonso durante lançamento coletivo da F1 (Foto: Ben STANSALL/AFP)

Mudanças na Aston Martin em 2025

Mais uma vez, obviamente, a aposta do time é no característico “verde britânico”. A principal diferença em relação ao ano passado é o sidepod, que tem a cor preta em uma larga área. Além disso, as linhas em tons de verde mais claro percorrem toda a extensão do carro, em configuração diferente do AMR24. A área próxima ao santantônio também tem uma modificação evidente, com o prata substituindo o verde.

A Aston Martin vive, muito por causa de Newey e também pela mudança de regulamento tão próxima, uma situação esquisita em 2025. Tanto que o projetista já avisou que vai focar em 2026, mas que o time vai querer palpite no carro deste ano. Teve também Alonso, que em poucos dias deu declarações que foram do pessimismo ao otimismo sem escalas.

A Fórmula 1 se aproxima da volta às pistas. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.