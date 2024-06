Alison dos Santos domina e vence etapa da Diamond League

Alison dos Santos lidera na Diamond League (Foto: Anders WIKLUND / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/06/2024 - 14:12 • Estocolmo (SUE)

Alison dos Santos, venceu a etapa de Estocolmo da Diamond League. Piu não deu chances na prova dos 400m com barreira, e marcou o tempo de 47s01. Na segunda colocação, Kyron McMaster, das Ilhas Virgens Britânicas, anotou 48s05. Com mais um título, o brasileiro segue na liderança do ranking da Diamond League em busca de estar na final, que será em setembro.

Alison dos Santos fez prova conservadora. Correndo na raia 5 e Kyron McMaster na 7, Piu forçou o ritmo no início. Mesmo assim, viu o rival das Ilhas Virgens Britânicas a frente até a quarta barreira, mas quando Alison assumiu a liderança da prova, não deixou mais os adversários chegarem perto.

Na curva, sem muita pressão dos oponentes, Alison controlou o ritmo e cruzou a linha com 47s01, com McMaster em segundo com 48s05 e CJ Allen completou o pódio com 48s12, ambos com seus melhores tempos da temporada.

Com esse título em Estocolmo, Piu segue ne liderança do ranking da Diamond League após sete etapas do calendário. Na etapa anterior, em Oslo, Alison venceu o campeão olímpico Karsten Warholm, fazendo tempo de 46s63, estragando a festa do rival em casa.

