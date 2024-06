Makhachev retém e Borrachinha é derrotado! Veja como foi e os resultados do UFC 302

Islam Makhachev venceu Dustin Poirier no UFC 302 (Foto: Luke Hales / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/06/2024 - 02:48 • Nova Jersey (EUA)

Principal atração da noite, Islam Makhachev venceu Dustin Poirier no UFC 302, pelo cinturão dos Pesos leve do UFC, neste sábado (2), na Prudential Center, em Nova Jersey (EUA). Além do campeão, Paulo Borrachinha batalhou, mas saiu derrotado para o americano Sean Strickland.

Nas outras lutas, dois brasileiros venceram no evento. Veja como foi:

Islam Makhachev x Dustin Poirier 🥊

Logo nos primeiros segundos, Makhachev não se intimidou e rapidamente partiu pra cima de Poirier e conseguiu uma queda. No chão, o russo quase encaixou uma chave de braço, que foi defendida pelo americano. Islam ficou nas costas de Dustin, que se defendeu até o final do round de um mata-leão.

Ainda em rítmo alto, Makhachev seguia buscando a luta no chão no segundo assalto, mas Poirier conseguiu se defender e seguiu em pé. Perto dos minutos finais, o russo tentou mais uma queda no single leg, mas se defendeu bem nas grades, girou pra cima de Islam e acertou bons golpes. Nos últimos segundos, Dustin achou mais socos, mas o campeão se defendeu e mais uma vez derrubou o americano.

Makhachev começou muito bem no terceiro round, acertando um belo gancho e jogando a luta para o chão novamente. Nas costas de Poirier, o russo buscou o mata-leão, mas o americano conseguiu se segurar e levantou mais uma vez.

O quarto round começou com Poirier acertando mais socos e na defesa de quedas, mas Makhachev encontrou o passo novamente e em uma sequência de jabs, o russo tentou derrubar Dustin novamente, mas o americano usou as grades para se defender. Poirier conseguiu sair do wrestling e encaixou uma grande sequência, que fez Islam sangrar e levantar o público em Nova Jersey.

No úlitmo e decisivo assalto, Makhachev buscou a luta no chão novamente, mas outra vez Poirier defendeu. Na trocação, o americano se saiu melhor, mas finalmente o russo conseguiu a queda e de forma incrível, conseguiu uma submissão e vencer a luta.

(Foto: Luke Hales / AFP)

Sean Strickland x Paulo Borrachinha 🥊

No primeiro round do coevento principal, Strickland e Borrachinha fizeram um assalto conservador, sem muitas ações. Na parte final, o americano arriscou mais e derrubou rapidamente o brasileiro, mas que prontamente levantou.

Borrachinha seguiu apostando em chutes baixos no segundo assalto, mas que era respondido por chutes e socos na parte do tronco do brasileiro. Na parte final, Sean acertou outro soco que derrubou Paulo rapidamente, mas que se recuperou rápido.

O terceiro round foi todo de Strickland, que encaixou bons socos e se defendeu muito bem dos chutes baixos, que fez Borrachinha sentir. O americano seguiu pressionando o brasileiro, que andava para trás e que constatemente deixava Paulo perto das grades.

Borrachinha voltou melhor no quarto round, equilibrando mais as ações e acertando mais golpes. O brasileiro andou menos para trás e teve mais ímpeto do que o americano.

No round decisivo, o roteiro seguiu o mesmo, com Paulo acertando mais golpes. Porém, nos segundos finais, Strickland acertou uma grande combinação de golpes e quase nocauteou o brasileiro. Pela decisão dos árbitros, o americano venceu por decisão dividia.

(Foto: Luke Hales / AFP)

Kevin Holland x Michał Oleksiejczuk 🥊

Logo no primeiro minuto, Michał acertou uma bomba de direita em Kevin, porém o americano conseguiu se recuperar, encaixou uma chave de braço que deslocou o ante-braço de Oleksiejczuk. Vendo a situação do polonês, o árbitro encerrou a luta. Vitória de Kevin Holland por submissão.

(Foto: Luke Hales / AFP)

Niko Price x Alex Morono 🥊

No primeiro round, Morono tentou atacar de primeira, mas tomou um belo contra golpe de Price, que apostou na luta no chão. Porém Alex conseguiu o controle, quase conseguiu a submissão e seguiu com a luta no chão. Niko conseguiu levantar e acertou um bom soco, que balançou o compatriota americano.

O segundo assalto começou com ambos os lutadores se respeitando um pouco mais, mas na metade do round, Niko e Alex arriscaram mais socos e logo depois, Price conseguiu uma queda pra cima de Morono. No chão, Niko teve mais controle, mas quase sofreu uma submissão de Alex.

Logo no minuto inicial do último round, Price acertou um grande soco, que tonteou Morono. Aproveitando o cansaço de Alex, Niko acertou um gancho, foi para a queda, mas que não teve sucesso. Nos minutos finais, Price seguiu castigando com socos o exausto oponente até o final da luta. Na decisão dos árbitros, Niko Price venceu por decisão unânime.

Randy Brown x Elizeu Zaleski dos Santos 🥊

Randy encaixou mehores golpes no primeiro round, mas sofreu uma queda para o brasileiro. No final do round, Brown acertou uma boa joelhada, mas que não derrubou Elizeu.

No segundo round o brasileiro voltou melhor e quase finalizou uma luta com um mata-leão. Randy conseguiu escapar e conseguiu ele mesmo encaixar a submissão, mas Elizeu defendeu e o assalto acabou.

Nos cinco minutos decisivos, o paranaense reclamou de um dedo no olho bem no início, mas que o árbitro não penalizou o americano. Na parte final do round, Randy acertou uma boa sequência de golpes em Elizeu, que aparentava mais cansaço. Nos segundos finais, o brasileiro até conseguiu uma queda, mas sem sucesso na submissão.

Na decisão oficial dos juízes, Randy Brown venceu por decisão unânime.

RESULTADOS DO CARD PRELIMINAR:

🥊Philip Rowe x Jake Matthews

Vencedor: Jake Matthews por decisão unânime

🥊Grant Dawson x Joe Solecki

Vencedor: Grant Dawson por decisão unânime

🥊Jailton Almeida x Alexander Romanov

Vencedor: Jailton Almeida venceu por submissão no primeiro round

🥊César Almeida x Roman Kopylov

Vencedor: Roman Kopylov por decisão dividida

RESULTADOS DOS PRELIMINARES INICIAIS:

🥊Mitch Raposo x André Lima

Vencedor: André Lima por decisão dividida

🥊Ailin Perez x Joselyne Edwards

Vencedor: Ailin Perez por decisão unânime

🥊Mickey Gall x Bassil Hafez

Vencedor: Bassil Hafez por decisão unânime