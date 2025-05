Alcaraz se vinga de Draper e vai à semi de Roma

No confronto entre os dois principais tenistas do ano até o momento, melhor para Carlos Alcaraz, que se garantiu na semifinal do Masters 1000 de Roma, na Itália, evento sobre o piso de saibro com premiação de 8 milhões de euros.

continua após a publicidade

➡️Fã de tênis, Papa Leão XIV encontra número 1 do mundo no Vaticano; vídeo

O espanhol número três do mundo derrotou o britânico Jack Draper, quinto colocado, por 2 sets a 0 com um duplo 6/4 após 1h37min de duração na quadra central do Foro Itálico.

Carlitos se vinga da derrota na final do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, em jogo estranho com pneu e um 6/1. Ele abre 4 a 2 no retrospecto geral entre os dois atletas. Draper vinha de final no Masters 1000 de Madri, na Espanha, caindo no terceiro set para Casper Ruud.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O natural de Murcia vence a 13ª nos últimos 14 jogos no saibro. Campeão de Monte Carlo e vice-campeão de Barcelona, na Espanha, ele tenta mais uma final e para tal terá que bater o alemão Alexander Zverev, atual campeão do torneio e segundo do mundo, ou o italiano Lorenzo Musetti, 9º colocado.

Esta é a quinta semifinal dele em oito torneios na temporada.

Alcaraz deu o troco após final do Indian Wells (Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP)

Como foi o jogo

Alcaraz começou abaixo, sendo quebrado e ficando atrás em 4 a 2, mas emplacou cinco games seguidos, fechou por 6/4 e abriu quebra no começo do segundo set. Draper conseguiu a virada e foi levando a parcial de forma equilibrada. Só que no nono game o espanhol jogou o seu melhor, quebrou de zero e com bom game de saque sacramentou o triunfo.