Alcaraz é sólido, freia Korda e vai às oitavas em Roland Garros

Alcaraz em Roland Garros (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 31/05/2024 - 19:13 • Paris (FRA)

O espanhol Carlos Alcaraz, terceiro da ATP, teve certa dificuldade diante do norte-americano Sebastian Korda, 28º, mas venceu em sets diretos e está nas oitavas de final de Roland Garros pela terceira vez em quatro participações no torneio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Fechando a programação da Philippe Chatrier, nesta sexta-feira (31), e com toda a programação externa do torneio adiada por chuva, Alcaraz encarou 2h39 para fechar o placar em 6/4 7/6 (7-5) 6/3 tendo convertido três aces a um e disparado 38 bolas vencedoras a 20 de Korda, que cometeu 40 erros não-forçados a 27 do espanhol.

➡️ Swiatek vai às oitavas em Roland Garros em reencontro com público após polêmica

Os tenistas abriram o jogo tocando quebras nos dois primeiros games, mas logo se acertaram com seus saques e foram confirmando, trabalhando bem com forehand de segunda bola, até que Alcaraz trabalhou com bolas ainda mais anguladas e chegou a quebra que definiu a primeira etapa no 9º game.

No segundo set, com muita solidez, Alcaraz abriu 3/1 com quebra no terceiro game, mas tomou a devolução no 6º game e o jogo voltou a ficar equilibrado. A disputa então foi para o tiebreak, onde os dois tenistas tomaram a iniciativa e a maio solidez do espanhol na devolução definiu a parcial com mini-quebra.

Já no terceiro set, Alcaraz seguiu confiante, abriu 4/1 com quebra no 4º game e administrou, mesmo Korda vencendo muitos pontos em seus games de saque.

(Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

Alcaraz encara na próxima rodada o vencedor do duelo ente o canadense Felix Auger Aliassime e o americano Ben Shelton, que está suspensa com placar de 5/4 no primeiro set e com o canadense sacando para a parcial.

A partida que define o próximo rival de Alcaraz será retomada neste sábado.