Swiatek vai às oitavas em Roland Garros em reencontro com público após polêmica

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 31/05/2024 - 14:20 • Paris (França)

Em reencontro com o público francês após a lição de moral dada na última quarta-feira, Iga Swiatek, número 1 do mundo, emplacou sua 15ª vitória seguida no circuito e avançou às oitavas de Roland Garros.

A polonesa, que faz 23 anos de idade nesta sexta, tricampeã do torneio passou pela tcheca Marie Bouzkova, 42ª colocada, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2,na quadra central Philippe Chatrier fechada por conta do dia com mau tempo em Paris, na França.

Swiatek havia reclamado do barulho da torcida durante os pontos no encontro elétrico contra Naomi Osaka que teve na rodada anterior e isso provocou a reação de outros tenistas apoiando e outros rebatendo a jogadora.

A tenista teve um aparente encontro tranquilo com a torcida francesa que não lotou a arquibancada, mas compareceu em bom número. Ela é tricampeã do torneio e venceu os títulos nas duas últimas edições alcançando agora 17 triunfos consecutivos no Aberto da França.

Swiatek vem de dois títulos seguidos no saibro de Madri e Roma e vai buscar uma vaga nas quartas de final diante da russa Anastasia Potapova, 41º, ou a chinesa Xinyu Wang, 37ª.

Na partida desta sexta, Iga abriu duas quebras no primeiro set que parecia dominado, mas permitiu que Bouzkova encostasse em 5/4. Ela conseguiu usar bem o saque para fechar. No segundo foi dominante, abriu 5 a 1 e fechou por 6/2 e foi ovacionada pela platéia ao ter seu nome falado pelo apresentador ao final da partida.