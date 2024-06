Alan se destaca, e Brasil vence Irã pela Liga das Nações de Vôlei

Alan em ação contra o Irã pela VNL (Foto: Divulgação / FIVB)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/06/2024 - 09:35 • Fukuoka (JAP)

O Brasil venceu o Irã por 3 sets a 1 (parciais de 25-19, 22-25, 25-16 e 25-23), pela Liga das Nações de Vôlei Masculino, em Fukuoka, no Japão. Apesar do susto no segundo set, a Seleção Brasileira conseguiu confirmar o favoritismo para chegar à quarta vitória em seis partidas na competição.

O grande destaque individual brasileiro na partida foi o oposto Alan, com 20 pontos. Pelo lado dos iranianos, Amin anotou 24.

Durante a partida, Bernardinho deu oportunidade para jogadores que vinham atuando menos tempo. Após o jogo, o técnico analisou o confronto e explicou a necessidade de rodar o elenco.

- O time iniciou bem. Estava bem no saque, colocando pressão no time do Irã. No segundo set, tivemos algumas falhas contra um time que jogava solto, sem tanta responsabilidade. Dominamos o terceiro set, e no quarto voltamos a errar um pouco, e eles também tiveram méritos. Mas o importante foi a vitória, mais uma para continuar perseguindo o nosso primeiro objetivo da temporada, que é classificar para a fase final, na Polônia - afirmou.

- Serão três jogos em dias seguidos, e é impossível jogar os três com a mesma formação. Temos que rodar o time, então vamos fazer mudanças de novo amanhã. A partir de agora, já começamos a pensar na Eslovênia. É um time que está invicto, vem jogando muito bem e vai se classificar para os Jogos Olímpicos - completou o comandante brasileiro.

O Brasil volta a atuar na madrugada desta sexta-feira (7), às 3h30 (de Brasília), contra a Eslovênia. Depois, enfrenta a Polônia, no sábado (8), no mesmo horário.