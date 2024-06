Ex-técnico da Seleção Brasileira anuncia a aposentadoria

Ruben Magnano anunciou aposentadoria (Foto: Eduardo Viana)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 05/06/2024 - 17:53 • Rio de Janeiro

Rubén Magnano, ex-técnico da Seleção Brasileira de Basquete, anunciou a aposentadoria na última terça-feira (4). O argentino de 69 anos deixa a carreira após trabalhar na Seleção do Uruguai, onde estava desde 2018.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O profissional é natural de Villa Maria, na Província de Córdoba. Por lá, se tornou professor de educação física. A trajetória no basquete começou em 1990, com o Atenas Córdoba. Dez anos depois, assumiu a primeira experiência uma seleção, com a Argentina Sub-21, em 2000. No ano seguinte, foi para a principal e venceu a AmeriCup, com um triunfo sobre o Brasil, na grande decisão.

(Foto: José Jiménez Tirado/FIBA Americas)

Na sequência, obteve um vice-campeonato no Mundial e levou o ouro nas Olímpiadas de Atenas, na Grécia, em 2004 ao derrotar o “dream-team” norte-americano, na final. Após isso, passou por alguns clubes argentinos e europeus, como Gimnasia y Esgrima (ARG), Pallacanestro Varese (ITA), Real Betis (ESP) e Instituto de Córdoba (ARG).

Em 2010, retornou as seleções, mas desta vez para comandar o Brasil. Com a amarelinha, acabou caindo no Mundial da Turquia para a Argentina, em 2010. Por outro lado, no ano seguinte foi vice da AmeriCup, e levou o país aos Jogos Olímpicos depois de um grande período de ausência. Magnano permaneceu no cargo até 2016, quando caiu na primeira fase nas Olímpiadas do Rio.

➡️ Paul Pierce detona busca do Lakers por técnico: ‘Estão tentando dar show’

Por fim, o profissional passou por um hiato na carreira, mas voltou as quadras dois anos depois, para comandar o Uruguai, onde esteve até o final de 2023.

Antes de anunciar a aposentadoria Rubén Magnano ingressou no Hall da Fama da International Basketball Federation (FIBA), em 2021.