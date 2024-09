Copiar Link

Escrito por Joyce Rodrigues , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 17/09/2024 - 09:39 • Rio de Janeiro (RJ)

Alan Souza, oposto da Seleção Brasileira de Voleibol Masculino, falou com exclusividade ao Lance! sobre a sensação de disputar as Olimpíadas ao lado do irmão, Darlan. O jogador afirmou que foi um momento muito especial. Assista ao trecho acima.

— Foi muito especial. Em 2021, eu fui para Tóquio, mas o Darlan ainda estava começando no vôlei e não tinha torcida, porque era pandemia. Mas essa agora, em Paris, foi incrível. Eu tinha o meu irmão ao lado, tinha torcida e muitos familiares foram, a gente viu muita gente lá. Além disso, tivemos contato com muitos atletas, de outras modalidades. Foi uma experiência muito boa — disse.

Darlan e Alan são irmãos e participaram das Olimpíadas 2024 (Foto: Reprodução)

Alan não escondeu o orgulho de ter o irmão ao lado nas Olimpíadas. Oito anos mais velho, o oposto afirmou que foi lindo ver “o irmão brilhar”.

— Foi incrível a sensação de estar lá, de ver o meu irmão brilhar, de estar incentivando ele e ver como ele cresceu, enquanto estou junto com ele. Ele sabe que pode contar comigo e sei que posso contar com ele — finalizou.

Alan e Darlan são dois dos principais nomes do vôlei brasileiro atualmente. Os irmãos atuaram juntos na Seleção Brasileira durante as Olimpíadas de Paris. O mais novo quebrou o recorde histórico de pontos em uma partida da Superliga de Vôlei na última temporada, 41 pontos no jogo entre Sesi e Araguari.

