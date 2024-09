Roberta elege time ideal do vôlei feminino, revela referências e crava medalha em 2028

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 17:54 • Rio de Janeiro (RJ)

Jogadora de alto nível não foge de decisão. Levantadora da Seleção Brasileira de vôlei feminino, Roberta respondeu, em entrevista exclusiva ao Lance!, uma série de perguntas difíceis sobre a modalidade. A atleta escolheu o time ideal, revelou as referências na modalide, além de afirmar qual será a medalha do Brasil em Los Angeles 2028.

- Eu acho que das pessoas que eu joguei contra e junto, foi incrível ter jogado com a Fofão. Ela é fora de série e uma professora silenciosa, eu aprendia muito só olhando para ela. Eu joguei com a Fofão prestes a se aposentar, mas mesmo fora do auge, continuava brilhante - disse Roberta.

Roberta disputou duas Olimpíadas com a Seleção Brasileira de vôlei feminino (Foto: Vitória Antunes)

- Vou colocar também a Fabi, que eu também pude jogar com ela. Eu joguei nove anos no Rio, então acho que foram uns sete anos ou oito anos jogando com ela. Não consigo nem descrever direito como foi, porque ela é uma jogadora incrível e uma pessoa maravilhosa. Essas jogadoras excepcionais a gente percebe no dia a dia que elas não tem um dia de corpo mole e eu acho que essa é a diferença - afirmou a levantadora.

- Por último, vou colocar a Fernanda Garay. Eu acho que essas três são jogadoras excepcionais, de postura, responsabilidade e caráter. É um combo de coisas que a gente vivencia com elas e traz para a vida pessoal mesmo. Eu posso estar esquecendo de alguém no momento, mas foram as que me vieram à cabeça e que sou fã pela pessoa e pela profissional - completou.

