Alan conta como ajudou no início de Darlan no vôlei

Copiar Link

Escrito por Joyce Rodrigues , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 16/09/2024 - 11:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Alan Souza, oposto da Seleção Brasileira de Voleibol Masculino, contou com exclusividade ao Lance! como ajudou o irmão mais novo, Darlan, a ingressar no vôlei. Oito anos mais velho, o jogador revelou que incentivou o familiar a seguir este caminho, que começou como brincadeira e se tornou coisa séria. Assista ao trecho acima.

— O Darlan começou a jogar vôlei por um incentivo meu, digamos assim, pois eu já estava começando a gostar bastante do esporte. Então comecei a ensiná-lo a dar um toque, uma manchete, coisas assim, mas eu também estava aprendendo, então era uma brincadeira de rua, coisa de irmão — disse.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Alan e Darlan atuam juntos na Seleção Brasileira (Foto: Divulgação / FIVB)

Alan afirmou que, com a evolução profissional, teve que se distanciar um pouco do irmão, já que se mudou de Nilolópolis, no Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, em Minas Gerais. No entanto, nunca deixou de incentivá-lo.

— Com 17 anos, comecei a me destacar no vôlei brasileiro, nas categorias de base, e fui parar em Belo Horizonte. A partir deste momento, ele começou a se interessar mais pelo vôlei, porque viu que eu consegui me destacar. Quando ele começou mesmo a gostar de vôlei, eu não estava mais presente, não fisicamente, mas incentivava de outra forma — afirmou.

Alan e Darlan são dois dos principais nomes do vôlei brasileiro atualmente. Os irmãos atuaram juntos na Seleção Brasileira durante as Olimpíadas de Paris. O mais novo quebrou o recorde histórico de pontos em uma partida da Superliga de Vôlei na última temporada, 41 pontos no jogo entre Sesi e Araguari.

Assista à entrevista completa abaixo.