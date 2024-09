Agência Antidoping pede nova documentação em caso de doping de Sinner

Jannik Sinner vive grande fase no cenário do tênis mundial (Foto: KENA BETANCUR / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 10/09/2024 - 14:37 • Rio de Janeiro (RJ)

A Wada, Agência Mundial Antidoping, optou por inicialmente não apelar contra a decisão da Agência Internacional da Integridade no Tênis (ITIA), que inocentou o tenista Jannik Sinner em caso de doping. Por outro lado, a entidade manteve o processo em aberto, pedindo uma documentação adicional. O italiano, vencedor do US Open, foi acusado após detecção do esteroide anabolizante Clostebol em exame de urina, prestado em março deste ano. A informação é do jornal "Corriere della Sera", da Itália.

O pedido pela documentação adicional adia o prazo para a possibilidade de interposição de recurso pela agência. O tempo anterior, já expirado, era de 21 dias.

A Wada anunciou que considera “o caso ainda aberto e a investigação em curso” com base no parágrafo do artigo 13.2 do Código Antidopagem, que lhe permite iniciar o prazo de 21 dias para recurso apenas a partir do momento em que recebeu a documentação adicional especificamente solicitada à Itia, a agência independente que julga casos de doping no tênis.

A Wada não ficou satisfeita com as quase 50 páginas detalhadas da sentença e solicitou informações adicionais específicas. No entanto, a entidade não deseja comunicar a data em que recebeu (ou se recebeu) a documentação solicitada.