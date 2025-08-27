A Seleção Brasileira Feminina avançou com tranquilidade para as oitavas de final do Mundial de Vôlei, em Chiang Mai, na Tailândia. Com a vitória da China, nesta quarta-feira (27), o Brasil enfrentará a República Dominicana ainda no mês de agosto em busca da nova classificação. A equipe foi líder do Grupo C com aproveitamento de 100% na fase de grupos.

Próxima adversária do Brasil, a República Dominicana registrava duas vitórias até o confronto contra a China, que está invicta. A estreia contra a Colômbia terminou sem sustos, assim como a partida seguinte contra o México. O resultado, no entanto, não foi o mesmo contra o time chinês: 3 sets a 0 com parciais de 25/15, 25/21 e 25/17.

Seleção Brasileira na fase de grupos do Mundial

O Brasil venceu Porto Rico por 3 sets a 0, na manhã desta terça-feira (26), pelo último jogo da fase classificatória do Mundial de vôlei. Na partida, a Seleção se mostrou superior em todos os fundamentos, especialmente no bloqueio, assim como o duelo de estreia contra a Grécia.

Julia Bergmann comemorando ponto de Seleção Brasileira no Mundial de Vôlei (Foto: Volleyball World)

Apesar disso, ainda pelo Grupo C, a equipe brasileira passou por um grande "susto" contra a França. As adversárias dominaram as ações em quadra para abrir 2 sets a 0, mas a virada foi construída muito bem pelo Brasil, que assumiu o controle do jogo. A vitória foi conquistada com acirrado tie break.

Agora, a equipe viaja para Bangkok, onde disputará a fase mata-mata da competição. Vale destacar que, com a vitória sobre as porto-riquenhas, a Seleção Brasileira se classificou em primeiro lugar no grupo, mantendo 100% de aproveitamento no torneio.