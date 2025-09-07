IA crava resultado de Brasil e Japão pelo 3º lugar do Mundial de Vôlei
Em partida equilibrada, o Brasil foi derrotado pela Itália na semifinal
Brasil e Japão se enfrentam neste domingo (6), às 15h30 (de Brasília), pela disputa do bronze do Mundial de Vôlei feminino. O Lance!, então, consultou a inteligência artificial Chat GPT, que fez previsão para a decisão em Bangkok, na Tailândia.
Chat GPT aponta vencedor de Brasil x Japão pelo Mundial de Vôlei
"Embora seja uma disputa equilibrada, o momento e o recente confronto favorecem o Brasil como ligeiro favorito. Mas como ocorre em confrontos de alto nível entre seleções de ponta, o Japão não pode ser descartado — especialmente em uma partida de medalha onde técnica, estratégia e cabeça fria fazem a diferença.
O Brasil entra como favorito leve, pelo fato de ter vencido o último duelo recente entre as duas seleções (3–2 na VNL) e por poder contar com jogadoras experientes, com bom desempenho em competições recentes."
O Brasil vem de uma derrota dura para Itália, em jogo equilibrado. As brasileiras perderam no tie break, com as parciais de 22/25, 25/22, 28/30, 25/22 e 15/13. Já o Japão chega de uma derrota mais incisiva. A Turquia atropelou as japonesas e venceu com as parciais de 16/25, 25/17, 25/18 e 27/25.
Itália e Turquia fazem final
Itália e Turquia se enfrentam na final do Mundial de Vôlei feminino. O duelo acontece neste domingo (7), às 9h30 (de Brasília), em Bangkok, na Tailândia. O confronto terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado) e do VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei).
