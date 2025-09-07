menu hamburguer
Fora de Campo

IA crava resultado de Brasil e Japão pelo 3º lugar do Mundial de Vôlei

Em partida equilibrada, o Brasil foi derrotado pela Itália na semifinal

Brasil encara Itália pela semifinal do Mundial de Vôlei Feminino. (Foto: Volleyball World / Divulgação)
imagem cameraBrasil contra Itália pela semifinal do Mundial de Vôlei Feminino (Foto: Volleyball World/Divulgação)

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/09/2025
01:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Brasil e Japão se enfrentam neste domingo (6), às 15h30 (de Brasília), pela disputa do bronze do Mundial de Vôlei feminino. O Lance!, então, consultou a inteligência artificial Chat GPT, que fez previsão para a decisão em Bangkok, na Tailândia.

Chat GPT aponta vencedor de Brasil x Japão pelo Mundial de Vôlei

"Embora seja uma disputa equilibrada, o momento e o recente confronto favorecem o Brasil como ligeiro favorito. Mas como ocorre em confrontos de alto nível entre seleções de ponta, o Japão não pode ser descartado — especialmente em uma partida de medalha onde técnica, estratégia e cabeça fria fazem a diferença.

O Brasil entra como favorito leve, pelo fato de ter vencido o último duelo recente entre as duas seleções (3–2 na VNL) e por poder contar com jogadoras experientes, com bom desempenho em competições recentes."

gabi mundial (Foto: Volleyball World / Divulgação
Gabi, maior pontuadora do Brasil na semi, deve ser titular contra o Japão (Foto: Vôlei ball World/Divulgação)

O Brasil vem de uma derrota dura para Itália, em jogo equilibrado. As brasileiras perderam no tie break, com as parciais de 22/25, 25/22, 28/30, 25/22 e 15/13. Já o Japão chega de uma derrota mais incisiva. A Turquia atropelou as japonesas e venceu com as parciais de 16/25, 25/17, 25/18 e 27/25.

Itália e Turquia fazem final

Itália e Turquia se enfrentam na final do Mundial de Vôlei feminino. O duelo acontece neste domingo (7), às 9h30 (de Brasília), em Bangkok, na Tailândia. O confronto terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado) e do VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei).

circulo com pontos dentroTudo sobre

