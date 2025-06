Chegamos ao final da temporada de saibro com o encerramento de Roland Garros — e que encerramento! Finais históricas, partidas épicas e muita emoção tanto no masculino quanto no feminino. Os troféus mais cobiçados da terra batida encontraram seus donos em dois duelos que traduzem tudo o que o tênis pode oferecer: talento, drama, força mental e reviravoltas inesquecíveis.

Copa dos Mosqueteiros – A final masculina entra pra história de Roland Garros

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner protagonizaram uma final que já está sendo considerada como uma das três melhores partidas da história do tênis. Foram 5 horas e 29 minutos de trocação intensa, inteligência tática e tensão do início ao fim — tudo isso na final mais longa da história de Roland Garros. Durante mais de uma década, nos acostumamos com os confrontos de Federer, Nadal e Djokovic. Parecia impossível imaginar que, tão cedo, veríamos uma nova rivalidade à altura. Mas Alcaraz e Sinner chegaram para mudar essa percepção. Toda vez que se enfrentam, o nível de tênis atinge um novo patamar. Técnica apurada, força física absurda, aceleração dos golpes e, principalmente, capacidade mental fora do comum.

Essa final foi um xadrez físico. Sinner começou voando, dominando os dois primeiros sets com autoridade. Estava solto, acertando tudo, e parecia a caminho do seu primeiro título em Paris. No quarto set, abriu 5/3 e teve três match points seguidos (0/40) no saque de Alcaraz. Estava com uma mão na taça — só precisava estender a outra. Mas aí… Alcaraz fez o que só os grandes fazem. Defendeu os três match points com coragem, quebrou o saque de Sinner logo depois e venceu o quarto set no tie-break. A torcida foi à loucura. E o psicológico virou. O espanhol saiu do fundo do poço e levou o jogo para um quinto set.

No quinto, Alcaraz conseguiu uma quebra no 4/4 e sacou para o jogo em 5/4 — mais uma reviravolta a caminho? Sinner não se entregou, devolveu a quebra e empatou. Que doideira! O jogo foi para o super tie-break, algo inédito em uma final de Roland Garros.

A tensão estava no limite. Mas Alcaraz, com seu espírito de gladiador, brilhou mais uma vez. Nunca vi um jogador jogar assim em um momento tão importante. Dominou o tie-break de ponta a ponta com vários “winners” e fechou o jogo com uma passada de direita na corrida, no melhor estilo highlight de YouTube. Final: 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(10-2).

Detalhe final: Sinner ganhou 193 pontos. Alcaraz, 192. O jogo foi tão equilibrado que o perdedor ganhou mais pontos… Dá pra entender? Com isso, o espanhol conquista o quinto Grand Slam da carreira e mantém o impressionante retrospecto de estar invicto em 5 finais de Major. Aos 22 anos, Alcaraz já é realidade — e sua rivalidade com Sinner vai marcar a próxima década do tênis mundial.

Copa Suzanne Lenglen – Emoção e colapso mental em cena

Na final feminina, Aryna Sabalenka e Coco Gauff também entregaram um espetáculo — só que com um roteiro diferente. Aqui, o que pesou foi o fator emocional. Sabalenka chegou embalada. Passou fácil pelas primeiras rodadas e, na semifinal, encarou Iga Swiatek, a maior campeã recente em Paris. Venceu num jogo duríssimo e aplicou um sonoro 6/0 no terceiro set — algo impensável contra a polonesa. Muitos chamaram essa semifinal de “final antecipada”, e talvez isso tenha afetado o foco de Sabalenka.

A Coco Gauff superou Sabalenka na final feminina de Roland Garros (Foto: Dimitar Dilkoff / AFP)

Gauff, por sua vez, atropelou a sensação francesa Lois Boisson, convidada da organização, que vinha de vitórias incríveis sobre Pegula e Andreeva. Mas na semi, a americana foi firme: 6/1, 6/2, sem sustos. Na final, Sabalenka começou dominante. Abriu 4/1 e 40/0 no primeiro set, sacando fácil, mandando winners e encurralando Gauff. Mas aí, uma dupla falta. Depois outra. E outra. Sabalenka perdeu o saque, a concentração e o controle emocional. Começou a reclamar do vento, do box, dos juízes, de tudo que passava na sua frente… e o jogo virou.

Mesmo vencendo o primeiro set no tie-break, Sabalenka estava abalada. E Gauff, fria, entrou no jogo. Começou a forçar a bielorrussa ao erro, jogando bolas profundas e explorando a instabilidade emocional da adversária. Com postura sólida, foco e estratégia bem definida, Gauff virou o jogo e venceu por 6-7(5), 6-2, 6-4, conquistando seu segundo título de Grand Slam — e mostrando maturidade rara aos 20 anos.

João Fonseca: um passo de cada vez E o João? Bem, o João ainda é um projeto em construção. E tudo bem! Essa foi sua primeira temporada completa no saibro europeu como profissional. E Roland Garros foi um teste importantíssimo — tanto no aspecto técnico quanto mental. O brasileiro chegou a Paris super motivado e com excelente preparação. Na estreia, atropelou Hubert Hurkacz, cabeça de chave 30, em 3 sets a 0. Depois, encarou o francês Pierre-Hugues Herbert, jogador experiente e cheio de variações, e venceu em 4 sets. Na terceira rodada, o desafio era grande: Jack Draper, número 5 do mundo. João entrou tenso, travado, e não conseguiu impor seu jogo. Draper foi cirúrgico, venceu com autoridade — mas deixou uma lição valiosa.

Aliás, Draper é um ótimo espelho: jogador jovem, agressivo, completo, que vem subindo passo a passo e hoje se firma entre os grandes. João tem o mesmo perfil e o mesmo potencial, talvez até maior. Mas precisa de tempo, de paciência e de muito trabalho — e, pelo que vejo, ele e seu técnico Guilherme Teixeira sabem disso melhor do que ninguém.

As comparações com Alcaraz, Sinner e outros Top 10 são normais e tentadoras, mas ao mesmo tempo injustas e precoces. O caminho de um top player é feito de ajustes constantes. O João é um jogador agressivo por natureza. Ele tem uma das pegadas mais fortes do Tour e se sente bem e super confortável tomando a iniciativa dos pontos, impondo o seu jogo. Isso faz dele um jogador que todos querem ver e assistir pelas jogadas que executa, mas por outro lado temos que ter paciência e saber entender o porque quando as coisas não funcionarem. É fácil falar de fora…. Dentro da quadra, no turbilhão de um jogo importante, é difícil encontrar equilíbrio e tomar a decisão certa… Aprender a construir pontos segurando a bola na quadra, controlar a ansiedade para se defender quando necessário, ajustar tática sob pressão de acordo com o adversário… isso leva tempo a se consolidar. É ano após ano. Com erros, vitórias e aprendizado contínuo. Continue acelerando a bola João, voce está no caminho certo!

E agora? Hora de trocar o saibro pela grama!

Agora, o saibro dá lugar à grama. Os jogos ficam mais rápidos, os ralis mais curtos, e os favoritos nem sempre são os mesmos. A preparação para Wimbledon já começou — e a próxima parada promete muito.

