Academia de Rafael Nadal virá ao Brasil para Camps de treinamento

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 05/07/2024 - 15:52 • Florianópolis (SC)

A cidade de Florianópolis (SC) volta a receber, pelo quarto ano consecutivo, os coaches da academia de Rafael Nadal, entre os dias 13 e 25 de janeiro de 2025, para duas semanas de treinamento e aprendizado nas nove quadras do Super 9 Tennis Park, no Jurerê Sports Center.

Quatro novas quadras cobertas no complexo serão inauguradas ainda no segundo semestre de 2024. Ao todo, são nove superfícies disponíveis no local, que fica no bairro de Jurerê Internacional.

A Rafa Nadal Academy é considerada uma das melhores academia do mundo, onde treina também o top-10 do planeta Casper Ruud. Vários dos atuais campeões juvenis de Grand Slams têm sido formados lá, como a filipina Alexandra Eala, campeã do US Open juvenil, e o paraguaio Daniel Vallejo, recentemente número 1 do mundo do ranking até 18 anos.

Os renomados treinadores espanhóis vão ensinar os métodos que levaram Rafa Nadal a ser um dos maiores nomes do tênis. Os Camps são destinados para crianças e jovens de 7 até 18 anos, além de adultos de todas as idades.

Ao todo, serão duas semanas com treinamentos de alto rendimento para o juvenil e Camps para Adultos de todos os níveis, com os treinadores espanhois auxiliados por técnicos brasileiros de alto nível.