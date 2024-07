Alcaraz sai das cordas e vira batalha contra Tiafoe em Wimbledon

Alcaraz comemora vitória (Foto: Glyn KIRK / AFP)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 05/07/2024 - 14:33 • Londres (ING)

Atual campeão de Wimbledon, Carlos Alcaraz, 3º colocado do ranking da ATP, conquistou uma bela vitória, de virada, diante do norte-americano Frances Tiafoe e está nas oitavas de final. A batalha marcou a 10ª vitória consecutiva de Alcaraz no torneio na grama mais famoso do mundo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jogando sob teto fechado na Quadra Central de All England Club, Alcaraz batalhou muito e precisou de 3h51 para fechar o placar em 5/7 6/2 4/6 7/6 (7-2) 6/2 tendo convertido 16 aces a nove de Tiafoe, que cometeu 30 erros não-forçados a 39 do espanhol, que disparou 55 bolas vencedoras a 38 do americano.

➡️ Luisa Stefani se despede na estreia em Wimbledon; Demoliner passa mal e desiste

Como aguardado pelo público em Londres, o confronto foi um belo jogo de tênis, com muitas jogadas bonitas e iniciativa por parte dos dois jogadores. A primeira parcial foi marcada por muita variação, com belas jogadas animando o público presente. Os tenistas trocaram quebras entre o 6º e 7º games tentando ser agressivos e cometendo erros.

O jogo seguiu, com ambos vencendo pontos no game de saque e a definição veio em erro de Alcaraz buscando a paralela e a total atenção do americano para acelerar com forehand e quebrar no 12º game.

Com um banco apreensivo, Alcaraz passou a tentar devolver o saque do rival dentro de quadra, passou a dominar com devoluções fundas com backhand. O espanhol conseguiu se impor ao fim da segunda etapa vencendo os quatro últimos games da parcial.

Tiafoe não se rendeu e seguiu arriscando e buscando pressionar, assim, fez o espanhol salvar dois breakpoints no game inaugural, outro no 3º game e converteu quebra crucial no 7º game e seguiu sacando com muita solidez. O quarto set manteve o alto nível dos dois atletas, com Alcaraz se mantendo ao ser agressivo na segunda bola e Tiafoe muito sólido no tiebeak. Sem chances de quebra, a definição se deu num tiebreak impecável do espanhol.

No quinto set, Tiafoe pareceu estar um pouco cansado, cometeu erros e diante da solidez de Alcaraz perdeu cinco games consecutivos com quebras nos 3º e 5º games e viu o espanhol definir a vitória com belo voleio.

(Foto: Glyn KIRK / AFP)

Esta é a 10ª vitória consecutiva de Alcaraz em Wimbledon e a 10ª vitória consecutiva dele em Grand Slams na temporada, vindo do título de Roland Garros.

Alcaraz espera o vencedor da partida entre Brandon Nakashima e Ugo Humbert para definir seu adversário nas oitavas. O jogo entre o americano e o francês está suspensa, com o europeu vencendo a partida por 2 sets a 1.