Abril voa, como num recorde, ou num título inesquecível! E vem mais por aí!

Seja em Portugal, com a vitória de Caio Bonfim na Marcha, ou a conquista extracampo de Rebeca Andrade, do Laureus, ou também a marca alcançada nesta quarta-feira, no Troféu Maria Lenk, por Guilherme Caribé, com incríveis 47 segundos e 10 centésimos, na clássica prova dos 100 metros livres. A melhor marca do mundo até agora, em 2025, ou melhor, a décima melhor marca do mundo, em todos os tempos! Mas abril não deu tréguas para a gente também em Paris e Boston, nos enchendo os olhos e a alma com estas duas espetaculares maratonas.

continua após a publicidade

Paris, logo no começo do mês, já mostrou que a primavera do hemisfério norte veio inspirada, ganhando ruas e praças esportivas. Num dia lindo e de temperatura boa para que corpos magros, quase esquálidos, pudessem curtir ao máximo o que é Paris em abril! Mas Paris queria mais, no mesmo dia aconteceu a “braba” prova clássica de ciclismo Paris-Roubaix. Foram 260 km de distância, com mais de 55 km de paralelepípedo e pedras, num duelo constante entre gigantes, e com o previsível tricampeonato sequencial de Van der Poel.

Deixamos Paris em festa e atravessamos o Atlântico, rumo à região da Nova Inglaterra, mais precisamente a Boston, para acompanharmos uma velha senhora de 129 anos, em plena forma, e com o brilho de outrora, a Maratona de Boston se reinventou! Teve duelo e recorde (de prova apenas, pois Boston não é credenciada a obtenção de recorde mundial, por não cumprir alguns critérios técnicos, criados pela Federação Internacional de Atletismo, como distância geográfica entre Largada e Chegada sempre menor do que 21,1km).

continua após a publicidade

Em Boston é ponto a ponto! E a briga pelo pódio foi até o fim no feminino, com quebra de recorde do percurso e disputa final já nas ruas que levam à chegada, dentro da cidade. No masculino, John Korir, um veloz queniano(tem 2h02 na distância, em Chicago ano passado), que aguardou o momento ideal para deixar um grande e forte pelotão de perseguidores lá pelos 34 quilômetros, e não precisou mais olhar para trás, até a vitória, com 2h04 minutos. No feminino, duas quenianas se destacaram das demais ao passarem pelo km 36, e travaram um belíssimo duelo, Lokedi e Obiri, segunda e vencedora em 2024, repetiram a dobradinha este ano, mas com as posições invertidas. Deu Lokedi com vitória apertada sobre Obiri, vencedora de 2024.

Agora, respirem pausadamente, meus renitentes e resistentes 11 leitores habituais, pois ainda temos o último fim de semana de abril.

Fim de semana que já começou, para a natação, com o Troféu Maria Lenk, trazendo uma nova geração muito boa, e mostra um ainda forte e experiente time de veteranos que vem vencendo provas com tempos surpreendentes. Vale prestigiar, in loco. É logo ali, no coração do Rio

continua após a publicidade

A Diamond League voltou, abrindo os serviços na manhã deste sábado, em Xiamen, China. E abre forte, trazendo 10 recordistas mundiais e 23 atuais campeões globais (olímpicos e Mundiais). É o atletismo de altíssimo nível pedindo passagem! Com transmissão na TV fechada e streaming também.

Mas outra competição, o tênis, que cresce a cada dia e a cada vitória de João Fonseca ou de Bia Haddad, que, por sinal venceram com facilidade na 1ª rodada e seguem firmes no Aberto de Madri. Vale acompanhar, tem transmissão por streaming e por TV fechada. Por fazer parte do Grand Slam, a maioria dos tenistas mais bem ranqueados está presente, e poderemos acompanhar partidas épicas.

E, também nesse fim de semana, em Liege, na Bélgica, acontece outra prova Clássica Monumental do Ciclismo mundial, a Liège-Bastogne-Liège, com perto dos seus 250 km. Nela, os gigantes da temporada 2024-2025 estarão presentes. Transmissão garantida na TV fechada e também em streaming.

Agora, preciso confessar a vocês que tenho um evento favorito neste fim de semana, não só porque o acompanho desde eras passadas, mas também porque este ano ele promete demais! Estou falando da imperial Maratona de Londres, e todo seu garbo, que vem com tudo este ano.

Traz muita gente boa, grandes estreantes, tanto no masculino quanto no feminino, e uma entidade proveniente de alguma galáxia distante. Eliud Kipchoge, apresentando um currículo único, construído ao longo das últimas 2 décadas e uns quebrados. Deve ser sua despedida, já que traz nos ombros e na alma, 40 anos de serviços prestados ao esporte e à humanidade!

Acompanhei in loco sua estreia, ainda sub 20 anos, como campeão mundial adulto nos 5 mil metros, no Mundial de 2003, em Paris! Numa vitória eletrizante, onde os melhores de várias gerações se encontraram e batalharam cada uma das 12 voltas e meia, para deleite e euforia de um Stade de France lotado, numa noite seca e quase quente. Ali nascia o melhor maratonista que já existiu, um atleta que conseguia harmonizar emoção e razão durante uma prova. Um maratonista que media cada palavra dita e cada passo dado numa maratona! Sua simplicidade era de uma nobreza avassaladora. Será um prazer e honra acompanhar os últimos passos oficiais de um gênio do esporte.

A madrugada deste domingo me aguarda, mais uma vez (de dezenas, seja só no escritório, ou em cobertura jornalística para muitos insones apaixonados por esse esporte), lembrando das aparições inesquecíveis de Marilson dos Santos, lutando ombro a ombro com uma legião de africanos muito velozes, ou solos infinitos de Kipchoge, ou Bekele, ou Kipsang quebrando tudo, ou quem sabe Mutai, apagando a vitória de outro Mutai em Boston, no dia seguinte. Londres já foi terra de recordes, mas faz um tempinho que não dá o ar da graça por lá. Quem sabe?

Te conto depois.

Lauter Nogueira