Em jogo que começou no fim da noite no horário local por conta das seis horas de atraso pela chuva, a americana derrubou a 81ª colocada por fáceis 6/2 6/3 após 1h20min de duração e vai encarar a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, por vaga na semifinal, nesta sexta-feira.