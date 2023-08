O número 70 do mundo e terceiro do Brasil começa a gira a partir do dia 28 no torneio ITF Futures Series de Bogotá, a partir do dia 28, segunda-feira, com premiação de US$ 3 mil. Em seguida disputa o torneio de Pereira, a partir do dia 2, com a mesma premiação. A partir do dia 7 jogará em Medellin, com premiação de US$ 5 mil.