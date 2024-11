O Lance! entrevistou a ginasta Flávia Saraiva para o sexto episódio do programa "A Coletiva", no YouTube. Neste corte, ela fala sobre os momentos ruins na vida de um atleta, e que lesão seguida de cirurgia é a pior combinação para um atleta. Ela conta ainda que nunca competiu sem ter alguma lesão (assista ao trecho no vídeo acima).

continua após a publicidade

➡️ Veja quem já passou pelo programa 'A Coletiva'

Flavia Saraiva, em A Coletiva (reprodução Lance!)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Assista à íntegra

Medalhista de bronze por equipes femininas nas Olimpíadas de Paris 2024, Flávia Saraiva comenta qual a pior parte de ser atleta, disputas com Simone Biles e a lesão que sofreu momentos antes de prova nos Jogos. Veja toda a entrevista abaixo.