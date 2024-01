- Uma das metas é superar o número de atletas que participaram dos Jogos Olímpicos de Tóquio, foram 301 lá. Lógico que dependemos muito das modalidades coletivas. Então, vamos buscar algumas classificações importantes como a do futebol masculino no pré-olímpico em janeiro e do handebol masculino, que infelizmente não conseguiu superar os nossos grandes rivais nas Américas, a Argentina, em março. A gente gosta de grandes desafios. O esporte brasileiro está se acostumando a isso, a ir buscar as metas. Estamos vendo uma grande evolução, que é sólida, consistente, e isso nos motiva ainda mais - afirmou Rogério Sampaio, campeão olímpico e diretor-geral do COB, ao site da entidade.