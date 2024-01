Atual 11ª do mundo, a brasileira foi alçada como a 10ª cabeça de chave e pela primeira vez estará entre as dez favoritas de um Grand Slam. Ela ganhou um posto por conta da saída da tcheca Karolina Muchova do torneio por lesão no punho. Com isso, Bia Haddad Maia evitará qualquer outra das 36 melhores do mundo nas três primeiras rodadas e só cruzará com uma jogadora entre as 20 do ranking a partir das oitavas de final.