O elenco realiza mais um treino na manhã desta sexta-feira, no CT Moacyr Barbosa. No final da tarde, o Boca Juniors vai até o Maracanã para fazer o reconhecimento do gramado. A decisão contra o Fluminense acontece no sábado, às 17h. O time argentino possui seis títulos de Libertadores e vai disputar a 12ª final.