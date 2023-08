O vitória dos colombianos por 4x2 no jogo de ida, na Colômbia, deixou uma vantagem muito boa para o time de Medellin. Até os 83' do segundo tempo, o resultado poderia ser ainda melhor. Vindo do banco, Cantera fez o terceiro gol do Atlético. Depois, em 11 minutos, o Racing conseguiu fazer a diferença cair para apenas um gol, com dois gols de pênalti. Aos 95', Cantera fez mais um e fechou o placar em 4x2.