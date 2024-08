Palmeiras x Botafogo: odds, estatísticas e informações para apostar na Libertadores

Palmeiras e Botafogo se enfrentam pelas oitavas de final da Copa Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30, na Allianz Arena, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Para este confronto, as odds da BetSpeed são as seguintes: 1,83 para vitória da equipe alviverde, o empate marca 3,40, e a vitória do alvinegro vale 4,80. Gostou? Então faz a boa.

➡️Botafogo recebe punição financeira por bonecos enforcados de Leila e Ednaldo; veja o valor

➡️Árbitro de Palmeiras x Botafogo apitou duas classificações do Verdão na Libertadores

*As odds podem mudar

Dica de aposta

Existem várias possibilidades de mercado para a partida na BetSpeed. Nossa sugestão aqui é que ambas as equipes marquem no confronto, com odds a 2,05. A progessão para a partida é de termos um Palmeiras pressionando o Botafogo. Isso porque, a equipe carioca levou a melhor no jogo de ida ao vencer por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos. Assim, trabalhamos com a hipótese do time de Abel Ferreira marcar, mas também ficar exposto a contra-ataques em velocidade do adversário.

Com pontas rápidos e habilidosos, como Luiz Henrique e Thiago Almada, é difícil não ver a equipe de Artur Jorge não conseguir abusar do cenário para marcar. Desta forma, prevemos um jogo aberto com muitas finalizações e chances de gol claras para as duas equipes em busca do nosso green.

Vale destacar também, que nos últimos 10 confronto das equipes, em cinco oportunidades ambas marcaram. Sendo duas, nos últimos três jogos.

✅FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Botafogo

Oitavas de final da Libertadores - jogo de volta

🗓️ Data e horário: terça-feira, 21 de agosto de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: Globo, ESPN e Disney+;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Agustín Giay; Gustavo Gómez, Murilo, Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Zé Rafael), Raphael Veiga, Lázaro; Estêvão, Flaco López.

Botafogo (Técnico: Artur Jorge)

John; Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Thiago Almada; Savarino e Igor Jesus.