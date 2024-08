Botafogo recebe multa financeira por ato de integrante de organizada do clube (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 19:48 • Rio de Janeiro (RJ)

Nesta segunda-feira (19), a 1ª Comissão Disciplinar do STJD notificou que o Botafogo será multado em R$ 80 mil. O motivo da punição é por conta do evento onde bonecos enforcados de Leila Pereira e Ednaldo Rodrigues foram pendurados no entorno do Estádio Nilton Santos, em 17 de julho. O caso aconteceu horas antes da partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que a decisão cabe recurso.

O autor, identificado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, é membro de uma torcida organizada d clube, que está suspensa de frequentar as arquibancadas. A PM encaminhou ao ministério público, na esfera cível, pedindo o banimento do torcedor dos estádios.

Na esfera esportiva, o Botafogo foi denunciado por "não prevenir e reprimir a conduta", que é considero "desordem". O Alvinegro foi acionado no artigo 213 do CBJD (deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir), que prevê multa de R$ 100 a R$ 100 mil e perda do mando de campo de uma a dez partidas. No entanto, a punição se restringiu, "apenas", à financeira.

O fato não acorreu dentro do estádio. Tudo se desenrolou perto de uma das passarelas da linha do trem. Antes da bola rolar, fotos e vídeos viralizaram nas redes sociais. Ao ficar sabendo, o Botafogo acionou a PM para retirar os objetos do local.

De forma oficial, o clube e o presidente da SAF, Jhon Textor, condenaram a atitude, dizendo que "repudiam veementemente" os atos.

Botafogo recebe multa financeira por ato de integrante de organizada do clube (Foto: BETH SANTOS/Prefeitura do Rio)