Libertadores: Alianza Lima empata e é o primeiro a garantir vaga na fase de grupos

O Alianza Lima, do Peru, empatou por 1 a 1 com o Deportes Iquique, do Chile, e é o primeiro time a garantir a classificação à fase de grupos da Libertadores. Quevedo e Dávila marcaram para o Alianza e o Iquique, respectivamente, em jogo disputado nesta terça-feira (11), o time peruano fez 1 a 0, em casa, gol de Quevedo. Na semana passada, o Alianza já havia vencido o Deportes Iquique fora de casa por 2 a 1.

A equipe peruana já fez história nesta edição da Libertadores. Na fase anterior, conseguiu eliminar o Boca Juniors, na Bombonera. O Alianza fez 5 a 4 nos pênaltis e eliminou o tradicional time argentino em plena Bombonera.

O jogo começou agitado. O Iquique quase abriu o marcador com Puch, que finalizou por cima do gol. Pino chegou a marcar de calcanhar, porém o lance foi invalidado por impedimento.

O Alianza respondeu. Contando com alguns jogadores conhecidos dos torcedores brasileiros, como Guerrero, Barcos e Trauco, os peruanos passaram a pressionar. Após cobrança de falta, a bola sobrou dentro da área e Quevedo soltou um forte chute para abrir o placar, ampliando a vantagem do time da casa.

No segundo tempo, o time do Alianza Lima administrou o resultado. Sem se expor muito, o time peruano tentou controlar o jogo e fazer o tempo passar. Só que a falta de intensidade na marcação, aliada à preguiça no ataque estimularam o Iquique a atacar.

Quando o jogo parecia decidido, o time chileno triangulou na entrada da área e a bola sobrou para Misael Dávila, que bateu na saída do goleiro para empatar.

O jogo voltou a esquentar. Castillo acertou chute na trave do Iquique. Já nos acréscimos, cenas lamentáveis. Os jogadores das duas equipes começaram um empurra-empurra no meio de campo, que virou uma confusão generalizada, com direito às entradas das duas comissões técnicas.