Garro não treina e é dúvida para decisão do Corinthians na Libertadores

O Corinthians finalizou a preparação para o confronto contra o Barcelona de Guayaquil, pela Pré-Libertadores. Nesta terça-feira (11), a equipe treinou no CT Dr. Joquim Grava. Rodrigo Garro não participou da atividade e é dúvida para o duelo.

Segundo informação do 'Ge', o camisa 8 foi poupado do treinamento. Rodrigo Garro sofre com uma tendinopatia patelar no joelho direito desde o fim do último ano, o que o fez perder os primeiros jogos desta temporada. No domingo (8), o jogador marcou o gol da vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Santos, na semifinal do Paulistão. Na zona mista da Neo Química Arena, o argentino revelou que ainda sofre com dores.

— Meu joelho continua difícil, mas não há tempo para penar nisso, quero continuar, quero ficar 100% fisicamente e tratar de, na Data Fifa, continuar recuperando para depois disso voltar e fazer o meu melhor porque acho que posso melhorar, hoje fiz o gol, mas tem situações que o joelho me limita — falou o camisa 8 do Corinthians.

Rodrigo Garro em ação pelo Timão (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Problema no meio

A presença de Rodrigo Garro é fundamental para o funcionamento do esquema tático do Corinthians no 4-4-2. Além do argentino, Igor Coronado, o outro meia armador do elenco, se recupera de uma lesão no tendão do adutor da perna direita.

O jogador quer atuar, mesmo que no sacrifício. No domingo (9), Emiliano Díaz elogiou a postura do argentino e brincou que o atleta não gosta de ficar fora de decisões.

continua após a publicidade

— É difícil para um cara que fez tanto pelo clube como ele. No ano passado, neste ano… Troca de números, falam um monte de coisas, e ele sempre está ali. Quer jogar com dor, né? O cara tem um coração que… Volto a repetir: nunca trabalhei com outro jogador que tenha esse coração. Então, a verdade é que ele pode jogar. Pode jogar, porque… se não jogar, vai ficar puto — brincou o argentino.

Decisão na Pré-Libertadores

O Timão perdeu a partida de ida por 3 a 0 e precisa reverter uma desvantagem de três gols para avançar à fase de grupos do torneio continental. A partida será nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.